Laporta deja solo a Flick en pleno 'caso Dani Olmo': "La situación no me alegra, pero las cosas son como son"

Sin Joan Laporta al lado. Solo. Así le tocó a Hansi Flick capear el temporal en mitad del escándalo que mantiene sin inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. El entrenador del FC Barcelona compareció este viernes en rueda de prensa, en vísperas del partido de Copa del Rey contra el Barbastro.

"No quiero hablar demasiado de esto porque no es mi trabajo", fue su primera respuesta del tema. "Antes de Navidad estuve en contacto con el presidente y hablé con él esta mañana. Cada uno hace su trabajo", añadió. Minutos antes de comparecer, Flick se reunió con un Laporta que intentó tranquilizarle en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

"Si soy honesto, la situación no me alegra. Tampoco a los jugadores. Pero las cosas son como son y hay que aceptarlo. Tengo que entrenarles y cada uno debe hacer su trabajo. Tenemos confianza en el club. Soy optimista. No queda otra cosa que esperar", dijo Flick sobre la situación que mantiene sin ser inscritos a dos de sus jugadores.

El entrenador alemán, sin ganas de entrar en más detalles del asunto, no quiso hablar de su conversación previa con Laporta: "Lo que siempre digo, no debo revelar lo que hablo con el presidente. Permanecerá en privado como siempre".

El silencio de Laporta

En el Barça no se contempla que Dani Olmo y Pau Víctor no vayan a ser inscritos, pero Laporta se mantiene en silencio públicamente. Desde el club informan que el presidente hablará ante los medios de comunicación, pero cuando vuelvan a estar inscritos los dos jugadores. Antes no. Aunque el club sostiene que la documentación con la que volvería a la regla 1:1 está enviada, nadie asegura que la situación vaya a resolverse este viernes.

El Barça sigue a la espera de una respuesta de LaLiga y de la RFEF. De ser contraria a la inscripción de Olmo y Pau Víctor, también se prevé que hable Laporta en rueda de prensa. Sin embargo, el club se niega a pensar en un escenario que no sea el de la reinscripción de sus futbolistas y que sean tramitadas las nuevas licencias por parte del ente federativo. Nadie, de momento, se pronuncia.

Hansi Flick, en rueda de prensa con el FC Barcelona EFE

Este viernes se produjo una nueva cumbre en las oficinas del Barça. Laporta se reunió con el vicepresidente Rafa Yuste, Joan Soler y Ferran Olivé. Entre ellos hay confianza y optimismo, que es lo que intentó transmitirle el presidente a Flick en un encuentro que sucedió posteriormente en la Ciudad Deportiva. Todo queda ahora a la espera de una respuesta.