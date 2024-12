James Rodríguez, fulminado en el Rayo: fuera de la convocatoria contra el Real Madrid con un mensaje misterioso

Bombazo en Vallecas. James Rodríguez se quedó fuera del equipo del Rayo para afrontar el partido de este sábado contra el Real Madrid. El entrenador franjirrojo Íñigo Pérez dejó al colombiano fuera de la convocatoria a última hora, privándole de reencontrarse con el club en el que jugó antes en España y añadiendo más morbo a la situación del jugador.

James ni siquiera estará en el banquillo del Rayo contra el Madrid. Un mazazo para lo que se presuponía como un fin de semana especial para él, ya que esta jornada se enfrentaba al equipo al que perteneció entre 2014 y 2020, y con el que ganó nueve títulos.

En la previa del partido, a Íñigo Pérez le preguntaron por la 'desaparición' de James y no pudo dar una respuesta clara: "Es un tema que no estoy capacitado para responder... Me sabe fatal no poderos contar, no depende de mí", señaló en primer lugar. Sus palabras causaron gran sorpresa entre los aficionados.

"Yo siempre digo la verdad. Tiene un comportamiento muy bueno a nivel profesional, y siempre intento ser lo más claro y respetuoso posible. Como entrenador del Rayo, tomo decisiones. Entiendo la controversia porque entiendo la importancia que tiene James, lo que arrastra, e intentaremos siempre ser claros con esto", añadió después ante el micrófono de Movistar+.

"Lo digo desde el principio, en ningún fichaje tengo una importancia capital. Se me preguntó por James, como por todos. Mi parte es la del terreno de juego y el despacho es para otras personas que lo vienen haciendo bien", concluyó.

Íñigo Pérez también declaró este viernes, en la rueda de prensa previa al derbi madrileño, que entiende que "tanto James Rodríguez como los que no juegan se quejen" y admitió que todos ellos están "respetando" sus decisiones como técnico.

En el equipo franjirrojo, James apenas está contando para su entrenador, Iñigo Pérez, y por el momento solo lleva disputados seis partidos oficiales de Liga, uno como titular, y otro de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca, rival de inferior categoría. En total 205 minutos de competición.

En los últimos tres partidos de Liga frente a Sevilla, Athletic y Valencia ha estado en el banquillo pero no ha jugado, algo que sí espera hacer frente al Real Madrid, un rival especial por su pasado.

“Entiendo que tanto James como aquellos que no juegan se quejen pero yo lo que veo es que todos entrenan bien y todos tienen respeto a mis decisiones”, dijo el técnico español sobre el colombiano, figura importante con la selección de su país.

"Es evidente que viene de hacer una Copa América y tiene jugadores a su alrededor muy buenos que juegan para él”, confesó. Este sábado, el técnico del Rayo fue más allá y dejó a James fuera del banquillo para el partido contra el Real Madrid.