Bellingham, antes del Liverpool: "La presión no es un problema, con la camiseta del Real Madrid no he perdido la sonrisa"

Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, habló sobre las críticas recibidas tras la Eurocopa, en la que Inglaterra perdió la final contra España. El centrocampista aseguró que la prensa británica cruzó ciertos límites, faltándole al respeto, al culparlo de la derrota.

"Mi estado de forma ha sido bueno, pero faltaba algo de cara al gol. Me echaron la culpa a mí por perder la final. Creo que en la última convocatoria, con nuevas caras, volvió la alegría. Con la camiseta del Madrid no he perdido la sonrisa. Soy el chico con más suerte, representando a mi selección y jugando en el mejor club del mundo", declaró Bellingham este martes en rueda de prensa.

El jugador inglés también expresó su descontento con el trato de los medios durante y después del torneo: "La presión no es un problema. En el Madrid la expectativa es muy alta, y con la selección también. Yo sentí que contribuí en momentos clave, pero parecía que el mundo se me echaba encima. Yo pasé la Eurocopa con mi familia, con mis abuelos, pero no había hablado de ellos".

Bellingham: "En Inglaterra me echaron la culpa de la Euro"

"Hubo críticas porque durante el torneo no había hablado con los medios, y que yo estaba por encima de todo. Esto no era verdad. Cruzaron una línea de respeto, por eso lo tomo personalmente. Prefiero que mis actuaciones hablen, antes que hablar con la prensa británica. Mi madre no quería salir de casa después del torneo", afirmó.

Al ser cuestionado sobre Trent Alexander-Arnold, cuyo futuro ha sido vinculado al Real Madrid, Bellingham evitó entrar en detalles: "Jugaré con él en la selección el año que viene, esto está garantizado. Es una falta de respeto estar en su casa y hablar de su futuro. Es un gran amigo mío, quiero que le vaya bien y le deseo lo mejor, menos mañana", comentó con humor.

Bellingham también tuvo palabras de elogio para Kylian Mbappé, quien podría ocupar la posición de Vinícius Júnior este miércoles: "Kylian ha jugado muy bien, recibe alguna crítica, pero es exagerado. Lo que ha contribuido ha sido muy positivo. Cuando le veo jugando, asusta, va a mejorar aún", afirmó.

En cuanto a su propio desempeño y versatilidad en el campo, el centrocampista subrayó la importancia de adaptarse a diferentes roles en función de las necesidades del equipo: "No he marcado tantos goles, pero estoy ayudando en el juego general del equipo. Como Fede y como Camavinga, somos muy polivalentes, muchas veces hay que cubrir algunos puestos cuando hay lesiones. Sé dónde me siento más cómodo, pero mi responsabilidad es interpretar posiciones y maximizar mi rendimiento en la posición en la que juegue", concluyó.