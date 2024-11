Real Madrid - Osasuna, La Liga: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

El Real Madrid vuelve a escena en La Liga y lo hace con la obligación de sumar los tres puntos para no agravar su crisis deportiva. Los de Ancelotti encadenan dos derrotas consecutivas y una tercera puede incendiar por completo la 'Casa Blanca'.

El choque, por tercer día consecutivo, será en el Santiago Bernabéu, pero esta vez frente a un Osasuna que llega a la cita con la moral por las nubes. Quizá no sea el mejor momento para el Madrid enfrentarse a un equipo tan correoso como los rojillos.

Y es que el club navarro parece no haber acusado la marcha de Jagoba Arrasate. Liderado ahora por Vicente Moreno, Osasuna se encuentra instalado en puestos europeos y una victoria en el Bernabéu le serviría para igualar al Madrid en la clasificación.

Una situación que dejaría muy tocado al conjunto blanco y con una brecha sobre el FC Barcelona que puede ser muy difícil de remontar. El conjunto azulgrana viaja en velocidad de crucero y no parece que se vaya a caer visto lo visto en este inicio de temporada.

Ancelotti no se guardará nada y saldrá con sus mejores hombres para intentar revertir la situación y no desengancharse del liderato. No se pueden permitir fallar y menos ante su afición.

¿Cuándo se juega el partido de La Liga entre el Real Madrid y Osasuna?

El choque entre el conjunto blanco y el cuadro navarro correspondiente a la decimotercera jornada liguera se disputa este sábado 9 de noviembre a partir de las 14:00 hora peninsular. En México serán las 7:00, mientras que en Argentina las 10:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Real Madrid y Osasuna?

Este choque correspondiente a la decimotercera jornada de La Liga se disputa en el remodelado estadio Santiago Bernabéu. El recinto, uno de los más modernos en el mundo del fútbol, tiene una capacidad para unos 85.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Real Madrid y Osasuna?

Este choque de la decimotercera jornada liguera entre los de Ancelotti y el equipo de Vicente Moreno se podrá seguir en España a través de DAZN LaLiga. Además, se podrá seguir en directo gracias a la cobertura minuto a minuto que realizará EL ESPAÑOL de este encuentro de la temporada 2024-2025.