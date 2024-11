El 'Clásico' europeo que nadie quiere jugar: Madrid y Milan se amparan en la Champions para lamer sus heridas domésticas

Con la mente puesta en las inundaciones de Valencia provocadas por la DANA, el Real Madrid afronta un nuevo partido de Champions. Un duelo de alto voltaje ante un histórico del panorama europeo como es el Milan, pero que pasará a un segundo plano fruto de lo ocurrido en la ciudad valenciana.

"El fútbol tiene que parar. Es lo más importante de lo menos importante, pero nosotros no podemos tomar decisiones", apuntó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido frente al cuadro 'rossonero'. La UEFA ha seguido adelante y ha dado luz verde a la celebración del partido de Champions en el Santiago Bernabéu de este martes 5 de noviembre.

Un encuentro que nadie quiere jugar dadas las circunstancias y en el que se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas antes de que Slavko Vincic haga sonar el silbato. A partir de ahí, 90 minutos en los que el Real Madrid intentará ofrecer su mejor nivel y dar un paso más hacia la siguiente fase de la Champions.

El Milan, equipo con más Copas de Europa tras el Real Madrid, acude a la cita del Bernabéu con la idea de pescar en río revuelto. Los de Ancelotti no jugaron el pasado fin de semana en Mestalla y llegan al duelo europeo con la dolorosa derrota en El Clásico en la memoria. Deben reaccionar e intentar comenzar a remontar el vuelo tras un inicio de temporada complicado.

Courtois no llega a tiempo, pero el resto de futbolistas -lesión de Carvajal al margen- estarán disponibles para un duelo en el que la vuelta de Rodrygo ha sido la gran novedad de la convocatoria después de su lesión muscular ante el Dortmund.

Momento Vinicius

Sin duda, todas las miradas estarán puestas en Vinicius Jr. El crack brasileño ha vivido una semana convulsa después de no ganar el Balón de Oro y espera regresar con más fuerza para demostrar al mundo que es el mejor futbolista de la actualidad.

"Lo haré diez veces mejor si es necesario", dijo el brasileño tras no ganar el galardón. Durante estos días ha podido desconectar a nivel mediático y ahora tiene por delante dos partidos en su feudo antes del parón internacional para volver a maravillar al mundo con su fútbol. Como ya hizo hace apenas dos semanas frente al Dortmund.

Vinicius buscará aliarse con Mbappé para tratar de devolver al Real Madrid a la senda del triunfo. El club blanco sufrió un duro varapalo contra el Barça que no hizo más que acrecentar las dudas después de un inicio de curso complicado. Deben ser Vini y Mbappé quienes tiren del carro y den un lavado de cara al equipo.

Venido a menos

El Real Madrid regresará al terreno de juego 10 días después de su dolorosa derrota en El Clásico y lo hace frente a un Milan venido a menos en los últimos tiempos. Un equipo inmerso en crisis desde hace más de una década, que tuvo su amago de resurrección alzándose con el 'Scudetto' en 2022.

El equipo dirigido por Paulo Fonseca no está teniendo un inicio nada fácil de campaña. Marchan séptimos en la Serie A a ocho puntos del liderato. En Champions tampoco han logrado cambiar su dinámica y suman tres puntos en tres partidos.

La visita del Milan al feudo del Real Madrid servirá para ver el regreso de Álvaro Morata a la que fue su casa. Tras sus primeros meses como rossonero, en los que ha metido dos goles en once partidos, Morata vuelve a toparse con el Real Madrid: "No creo que las cosas hayan cambiado mucho. Pero soy consciente de ello y espero que me pitarán y todo eso. Es normal", dijo el español antes del duelo en una entrevista para The Athletic.

El delantero regresará como enemigo al Bernabéu. La afición blanca no perdona su paso por el Atleti y a Morata, lo que le queda, son los 202 millones de euros que ha ido moviendo entre unas operaciones y otras en su carrera, siendo de los futbolistas que más dinero han trasvasado en el mercado.

Alineaciones probables

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger y Ferland Mendy; Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga o Modric y Bellingham; Mbappé y Vinícius.

Milan: Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw o Pavlovic, Theo Hernández; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).



Estadio: Santiago Bernabéu.



Hora: 21.00.