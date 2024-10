Jesús Navas agranda su leyenda y supera a Joaquín como el futbolista con más derbis sevillanos de la historia

Con todo el Ramón Sánchez Pijzuán en pie y coreando su nombre al unísono al compás de una sonora ovación. Así fue la entrada al terreno de juego de Jesús Navas para disputar el último derbi sevillano de su carrera.

Un partido muy especial, pues le sirvió para superar a Joaquín Sánchez y convertirse, con 28 participaciones oficiales, en el futbolista con más derbis sevillanos de toda la historia. Un hito que no podría tener un protagonista mejor que la del jugador de Los Palacios.

El lateral sevillista saltó al césped para disputar los últimos 20 minutos de un encuentro en el que su equipo vencía al Betis por la mínima gracias a un gol de penalti de Lukebakio en la segunda parte.

🥹 El último derbi en el que vemos jugar a Jesús Navas.



El jugador que más derbis sevillanos ha disputado. #LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/Go07VtAy06 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 6, 2024

Ingresó al terreno de juego para ayudar a los suyos a mantener el resultado y lo cumplió con creces. Los de García Pimienta tuvieron que aguantar con diez jugadores durante el tiempo añadido, pero acabaron sumando tres puntos para alcanzar la 12ª posición en la tabla e igualar los 12 puntos de su máximo rival.

Tras el partido, Navas se acercó junto a sus compañeros a uno de los fondos del Sánchez Pizjuán para agradecer su apoyo. Fue levantado por los jugadores de su equipo, antes de dar una vuelta de honor por todo el estadio, siempre visiblemente emocionado.

"Es impresionante. Un orgullo vestir esta camiseta. Estoy muy agradecido. Cada vez queda menos. Es complicado porque amo el fútbol y voy a seguir danfo alegrias hasta el final. Me acuerdo de mi familia y la afición que siempre me ha mostrado mucho apoyo. Me han enseñado a darlo todo en cada entrenamiento y partido. Que los que vienen de abajo vean lo que es el Sevilla y lo voy a dar todo hasta mi último día aquí", afirmó Navas después en zona mixta.

El capitán de un barco llamado 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐂𝐥𝐮𝐛.



El último derbi de Jesús Navas. ❤️🤍@JNavas @SevillaFC #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/nM8B523Zpc — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 6, 2024

Su adiós

El del Sánchez Pizjuán fue un derbi muy especial para Jesús Navas. No solo por ser el que le sirvió para dar el 'sorpasso' definitivo a Joaquín, sino también porque fue el último duelo ante el Betis de toda su carrera. Salvo sorpresa no volverá a verse las caras con el conjunto verdiblanco.

Y es que Navas anunció hace unos meses su retirada a final del año 2024. "Mi deseo, y así se lo he trasladado al presidente, es continuar jugando hasta diciembre en una transición para ayudar al equipo. Será en esa fecha cuando decida colgar las botas con la camiseta con la que siempre soñé hacerlo, vestido de sevillista", dijo el futbolista el pasado mes de mayo tras firmar su renovación.

En ello está esta temporada. El Sevilla atraviesa un momento delicado tanto a nivel deportivo como a nivel económico e institucional. No cabe duda que apuntarse el primer derbi de la temporada servirá para calmar un poco las aguas, pero se necesitará mucho más para volver a ver al club hispalense que durante tantos años fue un habitual de la Champions League y campeón de la Europa League.