La autocrítica de Ancelotti y su cierre de filas con Mbappé: "No tiene un problema de adaptación"

Carlo Ancelotti aseguró que no dará la orden de quién debe lanzar los penaltis porque no quiere "afectar a uno al elegir", y que serán Vinicius y Kylian Mbappé los que decidan el lanzador en cada partido.

"Tienen que tomarla ellos", aseguró Ancelotti cuando fue preguntado sobre quién toma la decisión de lanzar los penaltis en el Real Madrid. En la tercera jornada de La Liga, en la visita a Las Palmas, llegó el primero y fue Vinícius el que asumió la responsabilidad.

"Creo que es correcto darle la responsabilidad a los dos porque ellos tienen la misma calidad para tirar penaltis y no quiero afectar a uno al elegir", argumentó el técnico italiano. "En los partidos pasan muchas cosas, puede ser que uno ya haya marcado y otro necesite hacer gol. Yo tengo mucha confianza en ellos para que elijan el lanzador, no creo que haya ningún problema", añadió.

Además, Ancelotti defendió la conexión en los partidos de Vinicius con Mbappé, pese a que de momento no han aportado juntos goles con ninguna acción de juego en cuatro partidos disputados en la temporada entre Supercopa de Europa y La Liga. Y confirmó que seguirá con el brasileño jugando en banda izquierda y el francés como delantero centro.

"Para mí se están asociando bien, el problema de marcar es un pequeño detalle, importante para un delantero, pero el trabajo ofensivo es bueno. Se puede jugar mejor, más rápido, tener más movilidad, pero el trabajo ofensivo no ha sido un problema porque hemos marcado en todos los partidos y creo que esto va a mejorar", defendió.

"El problema no está ahí, aunque obviamente con el tiempo se van a asociar mejor Vinícius con Mbappé y Mbappé con los medios. En ataque no vamos a tener ningún problema, nunca lo hemos tenido, menos este año que tenemos los mejores del mundo", sentenció.

Los problemas del equipo

"Estar preocupado significa que estamos intentando resolver nuestros problemas. Hasta ahora no hemos sido capaces de tener un bloque compacto y esto tenemos que mejorarlo. Lo he hablado con los jugadores y están de acuerdo. Cuando el problema es claro es fácil solucionarlo".

Pide más defensivamente

"Hay que defender mejor y eso es un compromiso colectivo. Ahora es solo una actitud individual que tenemos que trabajar para que sea colectiva. La sensación es que nos costaba recuperar el balón y que los equipos rivales nos hacían daño entre líneas. Es algo que tenemos y que vamos a solucionar".

Diferencia con el Barça

"No estamos contentos pero no por los cuatro puntos, sino porque no hemos jugado bien. La temporada es muy largo y eso no significa mucho".

Rumores sobre Ceballos

"Ceballos se ha quedado y estamos contentos. Es un jugador importante para nosotros. Probablemente no ha tenido los minutos que quería o merecía, pero estamos contentos de que se haya quedado. Es un profesional muy serio y es muy útil tenerle con nosotros".

Adaptación de Mbappé

"Si pensamos en el trabajo defensivo, Kylian es el último en el que tenemos que pensar. Él está jugando muy bien aunque no haya marcado, su influencia genera peligro. No es un problema la adaptación de Mbappé".

¿Críticas desmedidas?

"La crítica aquí es absolutamente normal. la exigencia no nos preocupa. Vamos a tener crítica hasta mayo en algunos momentos".