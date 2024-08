Barcelona - Athletic, fútbol La Liga en directo | Lamine Yamal adelanta a los de Flick

¡Bienvenidos! ¡Arranca La Liga en Montjuic! El Barcelona en general, y Flick en particular, afrontan el primer partido liguero en Montjuic. Reciben al Athletic Club de Nico Williams, que a lo largo del verano sonaba para arribar en Barcelona. No jugará Dani Olmo, cuya inscripción en La Liga todavía no se ha hecho.