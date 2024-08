El Betis tiene 10 inscritos a dos días de su debut: la delicada situación de varios equipos de La Liga

El arranque de La Liga está a la vuelta de la esquina. En dos días comienza la primera jornada con dos partidos, Athletic - Getafe y Betis - Girona. Los equipos apuran los momentos finales de su preparación y dos de ellos se encuentran en una situación crítica, tal y como sale reflejado en la lista de jugadores inscritos en el campeonato.

Lo de cada año en la liga española. Son muchos los jugadores que todavía no han sido inscritos por sus clubes, pero es llamativo especialmente los casos de estos dos equipos. El Getafe apenas tiene once jugadores, igual que el Deportivo Alavés, y el Betis, con diez, no tiene ni siquiera el número de inscritos suficiente para afrontar un partido. A fecha de martes 13 de agosto, por la mañana, la presión es obvia.

El Betis sólo tiene inscritos a un portero (Rui Silva), dos defensas (Héctor Bellerín y Sabaly), dos centrocampistas (William Carvalho y Rodri) y cinco delanteros (Juanmi, Fekir, Ayoze, Ez Abde y Aitor Ruibal). Es menos de la mitad de los 24 jugadores que en su página web salen reflejados como miembros del primer equipo.

Aquellos jugadores que no estén inscritos en La Liga no podrán jugar en los partidos hasta el momento en el que lo estén. Esto según la normativa de control económica, aprobada por los clubes, que obliga a los clubes a reducir su masa salarial. Aquellos equipos excedidos sólo pueden fichar por el 60% de lo que liberen, aunque a partir de 2024/2025 bajará al 50%.

Además del Betis, Getafe y Alavés, hay más equipos de La Liga en situación delicada en sus plantillas. Valladolid, Leganés y FC Barcelona sólo tienen entre 13 y 16 jugadores inscritos a tan poco del arranque del campeonato.

Lista del número de jugadores inscritos en La Liga Athletic Club de Bilbao: 23 jugadores

Atlético de Madrid: 22 jugadores

Club Atlético Osasuna: 18 jugadores

Club Deportivo Leganés: 16 jugadores

Deportivo Alavés: 11 jugadores

FC Barcelona: 16 jugadores

Getafe CF: 11 jugadores

Girona FC: 22 jugadores

Rayo Vallecano: 19 jugadores

RC Celta de Vigo: 22 jugadores

RCD Espanyol: 18 jugadores

RCD Mallorca: 21 jugadores

Real Madrid: 22 jugadores

Real Betis: 10 jugadores

Real Sociedad: 24 jugadores

Real Valladolid: 13 jugadores

Sevilla FC: 20 jugadores

UD Las Palmas: 23 jugadores

Valencia CF: 23 jugadores

Villarreal: 19 jugadores

El Barça es un caso recurrente en los últimos veranos. Todavía no tiene inscrito al que por ahora es su único fichaje, Dani Olmo, ni jugadores como Eric García, Iñigo Martínez o Ansu Fati, que podrían salir.

Hay muchas incorporaciones de este verano que tampoco aparecen inscritas, como Bryan Zaragoza en Osasuna, Luka Romero y Manu Sánchez en el Alavés, Carles Pérez y Peter Federico en el Getafe y todos los fichajes del Betis (Adrián, Diego Llorente, Ricardo Rodríguez, Marc Roca, Perraud e Iker Losada). En el club verdiblanco también destacan ausencias como Isco o Marc Bartra. El límite pronto pasará a ser de horas y habrá que ver quién llegará con problemas a la primera jornada.