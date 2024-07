Estos son las dos estrellas del Real Madrid que escoltarán a Mbappé en el vestuario del Bernabéu

El Real Madrid presentó oficialmente este martes 16 de julio de 2024 a su nuevo fichaje estrella: Kylian Mbappé. La llegada del delantero francés ha generado una enorme expectación entre los aficionados siendo uno de los fichajes más esperados y que más se ha dilatado en el tiempo.

El martes Mbappé no sólo conoció el nuevo Bernabéu abarrotado por los aficionados que querían darle la bienvenida sino que también conoció el vestuario y las instalaciones de la Ciudad Real Madrid, en ambos, ya cuenta con su taquilla personalizada.

El club blanco, fiel a su tradición, ha ubicado la taquilla de Kylian Mbappé en el orden de los dorsales de cada jugador, es decir, que el francés compartirá zona con: Luka Modric y Fede Valverde.

Kylian Mbappé en su nueva taquilla en el vestuario del Real Madrid Real Madrid

El vestuario del Real Madrid está dispuesto de una manera muy organizada y jerárquica. Las taquillas están numeradas según el dorsal que cada jugador lleva en su camiseta. Kylian Mbappé, quien ha elegido el dorsal número 9, se encuentra ubicado entre dos figuras del equipo.

A su derecha, la taquilla número 10 pertenece al veterano Luka Modric. A su izquierda, la taquilla número 8 que ahora es ocupada por Fede Valverde, quien hereda este dorsal y taquilla tras la retirada de Toni Kroos.

Mbappé persigue su adaptación

"Vengo con humildad y ambición que son los valores de este club. Quiero adaptarme bien al colectivo. Juego en un equipazo y quiero adaptarme lo más rápido posible para ganar. Estuve a punto de fichar hace tres años y hace dos, pero son cosas que pasan y que pertenecen al pasado. Ahora quiero jugar y ganar aquí", explicaba el francés en la rueda de prensa tras su presentación.

"Puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Quiero estar bien física y mentalmente. Y el lugar del campo es un detalle pequeño. El míster decidirá. Pero a mí me da igual. Yo solo quiero estar en el campo y demostrar que puedo estar en el Real Madrid", aseguraba.

Además, Mbappé es buen conocedor de muchos miembros de la plantilla actual del Real Madrid quienes le han tratado de convencer durante este tiempo para que fichara por el club blanco. "Los franceses me decía que viniera al Madrid. Vinicius también me mandaba muchos mensajes porque le conozco y me decía que viniera para jugar los dos arriba. No necesitaba estos mensajes para saber que es el mejor club del mundo, pero es muy bueno saber que ellos quieren venir que venga a jugar con ellos", afirmó.