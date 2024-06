Leny Yoro se acerca al Real Madrid: el camino se despeja a la espera del capitán Nacho

El Real Madrid tiene varios asuntos que resolver en el mercado de fichajes aunque haya estado en una aparente calma desde el anuncio de Kylian Mbappé. Desde jugadores que no se sabe si seguirán (como Nacho o Joselu) hasta otros que todavía pueden venir (Leny Yoro o Alphonso Davies). El caso del joven defensa francés, Yoro, es el que más se está calentando en los últimos días.

Hace meses que el Real Madrid se fijó en el central del Lille. Tiene 18 años y en la última temporada ha irrumpido con fuerza en el fútbol de élite. Los que más saben del mercado en el club blanco le ven como un potencial defensa generacional y su situación contractual, sólo tiene firmado hasta 2025, le hace todavía una opción más interesante.

Hasta ahora, el problema principal para su fichaje han sido las altas pretensiones del Lille para su venta. El club galo le puso en enero un precio disparatado, 100 millones de euros, ante el interés del PSG y no lo ha rebajado demasiado desde entonces. Sin embargo, el tiempo corre en contra del Lille y será vendido por un precio inferior este verano dado que es la última oportunidad clara de cerrar un traspaso.

El camino se despeja para el Real Madrid. Además del PSG, desde la Premier League se habían interesado en el fichaje de Leny Yoro. Concretamente, Liverpool y Manchester United tenían al central en su agenda. Sin embargo, sus acercamientos no han llegado a buen puerto y, como apunta The Athletic esta semana, ya miran otras opciones en el mercado.

El motivo del paso atrás de Liverpool y United no es otro que algo que también apuntan desde Francia: Leny Yoro prioriza al Real Madrid y quiere acabar vistiendo de blanco este verano. El claro deseo del jugador es un mazazo tanto para el Lille como para el resto de clubes interesados, incluyendo el PSG. Sólo la retirada del vigente campeón de Europa de las negociaciones daría esperanzas a los demás.

Leny Yoro, durante un partido con el Lille EFE

La posición del Madrid también está clara. Yoro es su señalado para reforzar la defensa, pero no a cualquier precio. El club blanco tiene muy claro que no pagará más de 40 millones de euros por un jugador que, por prometedor que sea, acaba contrato en junio de 2025. Esa cifra ya es algo superior a lo que se filtró inicialmente que podría pagar el Madrid (en torno a 30 'kilos') y creen que será suficiente para convencer al Lille.

No hay oferta firme dado que el Real Madrid también debe resolver dos casos internos que tienen que ver con la posición de central. Uno parece estar a punto de zanjarse y es la venta de Rafa Marín al Nápoles. El canterano terminó su cesión en el Alavés, la cual fue muy fructífera, y estaba pendiente de ver lo que ocurriría con su futuro. Todo apuntaba a que haría la pretemporada en blanco, ante la posibilidad de quedarse en el primer equipo como cuarto central, pero su traspaso al club italiano parece cuestión de horas o, a lo sumo, días.

Nacho apunta a Arabia

El otro caso es mucho más sensible: el del capitán Nacho Fernández. En una semana y media se acaba su contrato y en el Real Madrid todavía no tienen respuesta del jugador. Tiene una oferta para renovar por otro año, que caduca si no se decide pronto. El central, que ahora está en la Eurocopa, lleva mucho tiempo meditando su decisión. Hace meses parecía claro su adiós y en los días previos a la final de la Champions League todo lo contrario.

Ahora vuelve a apuntar a salir, concretamente rumbo a Arabia Saudí. Se interesó por Nacho el Al Ittihad, club que hace un año fichó a Karim Benzema, pero se ha enfriado dicha posibilidad. Según relató MARCA esta semana, ahora es el Al Qadsiah de Míchel, equipo recién ascendido a la primera división saudí, el que puja más fuerte para hacerse con sus servicios. Al central le ofrecen un contrato desorbitado.

Nacho Fernández ofrece el título de la 36ª Liga a la diosa Cibeles EFE

Pronto se habrán sellado los casos de Rafa Marín y Nacho, siendo lo más probable que ambos salgan. Entonces, el Real Madrid activará definitivamente la operación Leny Yoro. 40 millones es la cifra marcada en una carrera en la que, por deseo del jugador, no parece haber un rival que pueda hacerle competencia al club blanco.