Alphonso Davies por la 'vía Mbappé': el Bayern Múnich acepta que se marche libre al Real Madrid

Nuevo giro en el culebrón de Alphonso Davies, el lateral izquierdo del Bayern Múnich que interesa al Real Madrid. El jugador canadiense está a punto de entrar en su último año de contrato con el club bávaro y las negociaciones para renovar están totalmente estancadas. No hay tampoco oferta del club blanco y eso lleva a un camino: que pueda marcharse libre en 2025.

Es lo que apunta Florian Plettenberg, periodista del Sky Sport Alemania. Señala que el Bayern ha acordado de puertas para dentro entrar en el último año de contrato con Davies, pese a que esto conlleva el riesgo de dejarle ir gratis dentro de 12 meses. Las últimas conversaciones para intentar que amplíe su vínculo contractual han fracasado.

Desde hace muchos meses, Davies ha puesto sus pretensiones económicas muy altas para renovar por el Bayern Múnich. En Alemania se apunta a que sus exigencias son de 20 millones de euros al año, una cifra a la que el club bávaro descarta llegar de cualquier manera. La última oferta que recibió el jugador, mejorada, también fue rechazada.

En el Bayern quieren poner sus límites claros. No se hará ninguna locura y, por tanto, la oferta para Davies no llegará a lo que pide. El club podría venderle este verano, con el Real Madrid al acecho, pero no hay ninguna oferta sobre la mesa. La estrategia del Madrid podría ser parecida a la llevada a cabo hace un año con Mbappé, cuando se decidió esperar para contratarle libre de cara a la siguiente temporada.

Según el citado periodista, el Bayern acepta que Davies pueda irse gratis en el verano de 2025. El club tendrá por delante varios meses para seguir intentando convencer de su renovación al jugador, aunque este podrá firmar con quien quiera a partir del 1 de enero. Este año, el Madrid se aseguró el fichaje de Mbappé en febrero y podría repetir la operación con el lateral canadiense de cara al curso que viene.

Ferland Mendy, a la espera

Para el Real Madrid podría ser la solución perfecta para la encrucijada en la que se encuentra en el lateral izquierdo. Le interesa Alphonso Davies, con quien ha mantenido conversaciones muy positivas desde hace casi un año. Sin embargo, también tiene a Ferland Mendy que acaba de completar una de sus mejores temporadas en el club y cuenta con la confianza total de Carlo Ancelotti.

Lo de Mendy también es un caso: su contrato acaba, como el de Davies con el Bayern, en 2025. En el Madrid no hay intención de venderle este verano, pero urge encontrar una solución. Este jueves, el lateral francés compareció en rueda de prensa antes de la Eurocopa y no aseguró su futuro de blanco: "Veremos qué pasa", dijo.

Ferland Mendy, durante un partido con el Real Madrid Real Madrid

El asunto de Mendy lleva atascado varias temporadas en el Madrid. Su agente transmitió en el pasado unas exigencias muy altas para renovar y el club dejó aparcado el tema, además de por las dudas que había con el propio jugador por sus problemas con las lesiones. Ferland ha demostrado ser capaz de sobreponerse a las dificultades físicas y esta temporada, con el doblete Champions - Liga, ha sido fundamental.

Davies, cinco años menor que Mendy, se mantiene en la recámara. Todavía no se descarta nada, en ninguno de los dos sentidos, de cara a este verano. Eso sí, en este punto, las partes se inclinan a cerrar lo de Alphonso para 2025 y, mientras tanto, ver qué pasa con Ferland.