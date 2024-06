Los históricos audios de RAC1: del silencio en el gol de Carvajal al "es que ni una alegría" en Champions

Uno de los momentos más esperados de los aficionados del Real Madrid en cada victoria es el audio de la emisora catalana RAC1. Como suele ser habitual en las grandes citas, muchos seguidores del conjunto blanco estuvieron esperando que se hiciesen públicas las grabaciones tras la victoria frente al Borussia Dortmund en la final de la Champions League.

Y los audios no dejaron a nadie indiferente. Hubo momentos de completa amargura, especialmente tras los goles de Carvajal y Vinicius, pero también hubo instantes en los que reconocieron la superioridad del Real Madrid en este tipo de encuentros. Una mezcla de sonidos que prácticamente ya son históricos.

Uno de los instantes que ya han quedado para el recuerdo llegó en el primer gol del Real Madrid. Tras quedar anonadados con los regates de Vinicius, llegando a reconocer "que le está pintando la cara a Ryerson", se quedaron pendientes del córner que colgó Toni Kroos al corazón del área para que rematase Carvajal.

Así narraron la final de la Champions League entre Dortmund y Real Madrid en RAC1

Por segundos, el silencio se hizo entre los comentaristas, que habían estado muy animados con las ocasiones del cuadro alemán, mientras el narrador cantaba sin mucha euforia el primer gol de la final. "Siempre aparece el jugador más inesperado después de mil y una oportunidades del Borussia Dortmund. A la primera gol, la historia de siempre", relataban con cierta resignación.

También dejaron varias perlas en el gol de Vinicius. "Marca Vinicius, que pone punto y final a la final", explicaban. No se quedaron ahí y cargaron contra la celebración del brasileño por sus bailes, a lo que tacharon de "estrambóticos" y "estrafalarios". "Al Real Madrid le podemos adjudicar ya la Decimoquinta", sentenciaban.

Además, también tuvieron tiempo para dar una de las claves del éxito del Real Madrid y del desplome del Borussia Dortmund "Ha sido el gol después de estar mejor que tu rival durante 70 minutos y has tenido tres o cuatro ocasiones de gol y no las has sabido aprovechar", declaraban los comentaristas.

Uno de los momentos de mayor frustración iba a llegar en la recta de la final del partido. A falta de pocos minutos para el final, el Borussia Dortmund iba a marcar un gol gracias a Fullkrug, pero el tanto no subió al marcador por clara posición del delantero de fuera de juego. Y en RAC1 volvieron a mostrar su desazón.

"Malen que pone el centro, el remate y ¡gol!", cantaron cuando Fullkrug introdujo el balón en la meta de Courtois. Sin embargo, rápidamente el linier levantaron la bandera y se anuló, aunque desde RAC1 se mostraron algo desconfiados.

"Yo hasta que no vea una repetición", señalaba el narrador. "No lo doy por anulado. Quiero ver la repetición, había muchos jugadores", añadía otro de los comentaristas. Sin embargo, la realidad es que terminaron por reconocer el fuera de juego. "Es que ni una alegría. Y el año que viene Mbappé, ¿no?", zanjaban con gran resignación.