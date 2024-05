Ni Juventus, ni Atlético: este es el rival con el que más finales de Champions ha jugado el Madrid

Mañana, 1 de junio, se enfrentarán en el emblemático estadio de Wembley el Real Madrid y el Borussia Dortmund en la final de la UEFA Champions League, dos equipos que no darán tregua en el esperado partido.

El Borussia Dortmund únicamente ha llegado a dos finales en Champions en la historia de su club, una que ganó y otra que perdió en el mismo campo que se disputa la de este próximo sábado y fue contra el Bayern de Múnich. Por su parte, el Real Madrid es todo un experto en finales de Champions. Ha llegado a 17 de ellas, ganando 14. Este año irán a por la Decimoquinta, partiendo como claros favoritos por su impresionante palmarés.

Sin embargo, estos dos rivales no acostumbran a enfrentarse en finales tan importantes. La final que más veces se ha repetido desde los inicios de la Champions League, ha sido entre el Real Madrid y el Liverpool.

Los blancos y los 'red' se han enfrentado hasta en tres ocasiones en un partido de desenlace de Champions, en 1981, 2018 y 2022, convirtiéndose en la final más repetida de la historia en la Copa de Europa. El primer año que el Real Madrid se enfrentó al Liverpool, los ingleses salieron victoriosos 1-0, y en el resto de ocasiones fueron los blancos quienes se llevaron el trofeo a casa con un 3-1 y un 0-1, respectivamente.

Este año el Liverpool no ha podido jugar la Champions 2023/2024, al no haberse clasificado para la misma. No obstante, estará presente en el campeonato en la edición 2024/2025 después de haber conseguido su billete en la Premier League.

Finales en datos

Hasta la fecha, se han repetido un total de siete finales: Liverpool-Real Madrid, Milan-Benfica, Milan-Ajax, Juventus-Ajax, Barça-Manchester United, Real Madrid-Atlético y Real Madrid-Juventus.

Por su parte, el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha sido el que más títulos ha conquistado en la Copa de Europa, con un total de 4. Además, después de los blancos, con una diferencia de 3 puntos el Milan y el Bayern son los equipos que más finales han disputado en la Champions League.

Por último, cabe destacar que el único país que ha repetido final con dos equipos ha sido España. Se trata de dos finales entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en 2014 y en 2016, donde los merengues salieron campeones en ambas ocasiones, primero en Lisboa y luego en Milán.