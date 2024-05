Qué hacer este fin de semana en Londres, además de ver la final de la Champions League

Sí ya lo sé. Usted ha venido a Londres para ver jugar (y ganar) la Champions a su equipo, el Real Madrid. Todo lo demás es accesorio. Pero, por si acaso usted necesita matar unas horas antes y/o después de partido, me va a permitir que le cuente alguna de las muchísimas cosas que le ofrece la capital británica en este primer fin de semana del verano.

Lo de primer fin de semana de verano es algo que mencionan los medios ingleses en sus guías de actividades lúdicas. Porque para un español, el tiempo que le espera en Londres no pasa de primaveral: nubes y claros se alternarán en el cielo londinense. Es decir, nublado con algún instante soleado. Tristón, en definitiva. Por lo menos, no hay previsión de lluvia. ¿Temperaturas? Mínimas de 9 grados tanto el sábado como el domingo. Máximas de 19 y 22 grados respectivamente. Con un 75% de humedad y viento moderado, eso es fresquito para un madrileño..Vamos que chaqueta o chubasquero, son necesarios. A la hora de arranque del partido (8 pm en horario británico) hará 16 grados y a medianoche cuando esté usted celebrado el título, 12.

Una cosa, si lee estas líneas antes de volar a Londres y vuela al aeropuerto de Heathrow, escoja ventanilla de la derecha del avión. Le cuento porqué. Normalmente los vuelos aterrizan en el principal aeropuerto de Londres entrando por el este. Es decir, sobrevuelan en su aproximación, la capital inglesa. El primer estadio que aparecerá por su ventanilla es el Olímpico, construido para los Juegos de 2012 y donde ahora juega el West Ham.

El UCL Pro Balll London, junto al trofeo de la Champions League en el Estadio de Wembley. ADIDAS

Wembley es perfectamente reconocible por su arco. Aquí se celebran la final de la Copa y los partidos de la selección. Desde el avión, ya puede hacerse una idea de que está lejos del centro. Calcule una hora mínimo para llegar en metro desde Trafalgar Square y un poco más, si va en taxi. No se agobie si no lleva usted libras en el bolsillo. En los taxis y el transporte público se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito. En el metro hay que pasarla por el lector de los tornos a la entrada y a la salida. Así que no se complique la vida tratando de comprar un billete en las máquinas de las estaciones.

La zona del estadio de Wembley no es particularmente interesante. Eso sí tiene un outlet -el primero de la capital- con más de 60 tiendas. Todas las marcas de ropa y calzado deportivo están representadas. En el complejo hay un cine con nueve salas y restaurantes de todo tipo. Camino del estadio desde el metro (Wembley Park) hay también sitios donde beberse una cerveza o picar algo.

Eso sí, llegue con tiempo al partido si no quiere perderse la actuación de Lenny Kravitz, estrella del kick off show. El rockero acaba de cumplir los 60 pero, a juzgar por los videos, está en plena forma. Se anuncia que su actuación incluirá éxitos y temas de su nuevo álbum, lanzado hace una semana, ‘Blue electric light’.

La UEFA ha dispuesto diversas animaciones en lugares céntricos como Regent’s Street o Traflagar Square. El detalle de lo que se ofrece en cada sitio y sus horarios de apertura se pueden consultar fácilmente en la web de la UEFA.

Si usted es de los que cree que su pasión futbolera es compatible con el amor al arte, déjeme que le cuente sucintamente lo que le ofrecen los principales centros culturales de la capital londinense. En la céntrica plaza de Trafalgar, ocupada casi por completo por el tinglado de la UEFA, está la National Gallery que celebra sus 200 cumpleaños. Se podría configurar un once ideal de maestros con Jan van Eyck de portero (su retrato del ‘matrimonio Arnolfini’ no deja a nadie indiferente) y Van Gogh de delantero en punta (sus ‘girasoles’ son otro tótem de este museo). Más de 400 años separan ambas obras maestras. Entre uno y otro, Raphael, Leonardo, Vermeer, nuestro Velázquez, Rembrandt, Tiziano y todos los grandes de la pintura inglesa: Constable, Gainsborough y Turner.

Sepa el lector amante del arte que la Tate Modern honra en esta temporada de primavera -verano a los expresionistas con una muestra dedicada a Kandisky y el grupo del jinete azul. En la Tate Britain, todavía está usted a tiempo de explorar la relación entre la moda y John Singer Sargent.

Si usted no conoce Londres, encamine sus pasos al British Museum. Aquí entre otras maravillas están la piedra Roseta que permitió descifrar la escritura jeroglífica de los antiguos egipcios, los mármoles del Partenón, un moai de la Isla de Pascua…

Mapa del estadio de Wembley para la final de la Champions League 2023/24 UEFA

Si todo lo anterior le parece demasiado sublime, quizá deba intentar la experiencia inmersiva que propone el Frameless Inmersive Art Experience. Está en Marble Arch, cruzando la calle desde el speaker corner de Hyde Park. Puedo dar fe porque estuve con mis nietas hace un mes de que es una experiencia extraordinaria. Para ellas y para mí.

Entre los muchos mercadillos que Londres ofrece, varias publicaciones destacan la SoLo Craft Fair que reúne en el South Bank (la orillla sur del Támesis) a medio centenar de artesanos que ofrecen desde bisutería hasta ropa para niños.

Enfin, hayan ganado o perdido los merengues la Champions, le sugiero que empiece el domingo en el Royal Albert Hall que presenta al cuarteto Morassi interpretando obras de Haydn, Dvorak mientras usted se repone con pasteles y un té caliente de la resaca de la noche. Es a las 11 de la mañana, una hora civilizada para un domingo, incluso después de la final de la Champions.