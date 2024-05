Ancelotti: "Rodrygo ha sido, es y será una pieza fundamental en el Real Madrid"

Un partido separa al Real Madrid de precintar una época dorada. Un encuentro que significa la sexta final de los últimos diez años para el club blanco y novena, en términos globales, para un Carlo Ancelotti que compareció en Wembley consciente de la magnitud del choque. "Una final de Champions es el partido más importante y el más peligroso. Hay que disfrutar al máximo estar aquí. Y empieza la preocupación de que pueda salir mal. Lo más importante es ganar la Champions, pero luego sale el miedo a perderla. Estando en la final sientes el ganar muy cerca y tienes el miedo de que se te escape. Llegar a una final es muy difícil, dificilísimo. Tenemos tan cerca el éxito que tenemos miedo".

Ancelotti lo tiene todo medido de cara a la final, tanto anímicamente como futbolísticamente. Confirmó la presencia de Courtois en el once después de la fiebre de Lunin durante esta semana y reconoció que antes del partido apelará a la táctica, no a las emociones. "Lunin ha tenido gripe, lo que no le ha permitido entrenar. Viajará mañana. Así que Courtois será el titular. Lo más importante para este tipo de partidos es meter ideas claras en la cabeza de los jugadores. Cuanto más claro sea, menos nervios tendrá el equipo".

El italiano reivindicó también el trabajo de su equipo a lo largo de toda la temporada, al mismo tiempo que reflejó el respeto que tanto la plantilla como él tienen al Borussia Dortmund. "Tenemos mucha confianza por lo que se ha hecho esta temporada, pero también máximo respeto por el rival".

Estado anímico de la plantilla y palabras de Rodrygo

"Hemos tenido tiempo para preparar el partido y veo un vestuario concentrado, mentalizado y con confianza para afrontar el partido más importante de la temporada. Mucho respeto al rival y ojalá pueda salir todo bien, como Rodrygo, que ha sido, es y será importante. Ninguna duda".

Primera final del Real Madrid en Wembley

"Dos anotaciones. La primera, jugar este partido, el más importante de toda la temporada. Y, además, hacerlo en un escenario histórico. Estamos contentos y esperamos mostrar nuestra mejor cara mañana".

Thibaut Courtois, junto a Carlo Ancelotti. REUTERS

Las remontadas, esencia del Real Madrid

"Hay algo especial en este club, tantas veces no puede ser casualidad. Tal vez la historia, tradición, calidad... no sé, pero ha pasado muchas veces y eso significa que no es casualidad".

Cambio de Ancelotti desde la final de Lisboa 2014

"¡Qué tengo diez años más! (Ríe), pero aún me siento joven, es cierto. La primera vez que estuve en una final de Champions fue hace diez años y en ellos he aprendido mucho. Esta generación está capacitada para hacer grandes cosas... y aún tiene a jugadores que ya estaban hace diez años. Es increíble, si lo piensas".

Valor a los resultados conseguidos

"Nuestra obsesión es competir, dar el máximo en cada partido. A veces las cosas no salen como querías... pero obviamente ganar la Champions es algo muy importante. Dicho esto, la temporada ya ha sido muy exitosa, sin importar lo que pase mañana".

Gran nivel tras la marcha de Benzema

"Es una cuestión de actitud y espíritu. Hemos atravesado momentos en los que los jugadores han podido demostrar, dar un paso al frente. Vemos en oportunidades en esos momentos".