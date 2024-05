Rodrygo pone en duda su futuro en el Madrid antes de la final de Champions: "Fue un placer"

"Te quiere toda Europa, pero ¿tú quieres al Real Madrid para siempre?". Esta pregunta ha abierto la caja de truenos sobre el futuro de Rodrygo. El futbolista brasileño fue entrevistado por DAZN durante el Media Day del club blanco previo a la final de la Champions League y puso en duda su futuro.

La tímida respuesta de Rodrygo a la pregunta mencionada despierta las dudas: "Sí, bueno...". "Todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero los años que he estado aquí fue un placer para mí", continúa respondiendo para arrojar más incertidumbre con sus palabras sobre un hipotético adiós al Madrid este verano.

Cuando la periodista que le entrevista le invita a aclarar sus palabras, Rodrygo lanza un mensaje algo más comedido: "No, no. Tranquila... Como he dicho, yo siempre quiero estar en este club". Sin embargo, el final de su respuesta vuelve a saltar las alarmas: "Pero, a ver...". ¿Hay caso Rodrygo a cuatro días de la final de la Champions League? Tras el incendio, el jugador ha reposteado una publicación de @SrNaninho que apunta que el entorno del jugador "desmiente que esté pensando en salir del Real Madrid".

¿Quiere Rodrygo al Real Madrid para toda la vida? 🤍



"Los años que he estado aquí han sido un placer" 🔊



Este jueves, en DAZN con @Sandradiazarcas ⚠️



🔗 https://t.co/beuBTcmBJ0 pic.twitter.com/Uotk5lVD70 — DAZN España (@DAZN_ES) May 28, 2024

Rodrygo cerrará en Wembley, donde apunta a titular, su quinta temporada en el Real Madrid. Aterrizó en el club blanco en verano de 2019, tras haber alcanzado la mayoría de edad a comienzos de ese año. Su fichaje, procedente del Santos, costó 45 millones. Lo mismo que se pagó por Vinicius, al Flamengo, un año antes.

Desde entonces, Rodrygo ha ido dando pasos hacia delante en el Real Madrid hasta convertirse en uno de los estandartes de la actual plantilla. Esta temporada ha sido de los jugadores más utilizados por Carlo Ancelotti, acumulando 3.617 minutos de juego. En 50 encuentros disputados, el '11' merengue ha marcado 17 goles y asistido en nueve ocasiones.

[Estas son las bajas y dudas para la final de Champions Real Madrid - Dortmund: lesionados y sancionados]

Junto a jugadores como Vinicius o Jude Bellingham, Rodrygo está siendo una de las caras de la regeneración del vestuario del Real Madrid. La apuesta subirá este verano, con las llegadas aseguradas de Kylian Mbappé y Endrick. El delantero francés llegará libre desde el PSG con el cartel de mejor jugador del mundo y al brasileño se le ve como el siguiente gran '9' a explotar en el fútbol mundial.

La competencia en la delantera del Real Madrid será feroz a partir del próximo curso, aunque estas palabras de Rodrygo crean una incógnita sobre lo que puede ocurrir con él. En el pasado, el club blanco no se ha planteado su venta.

Rodrygo, en el Real Madrid

Rodrygo, salvo sorpresa, jugará de inicio en la final de Wembley contra el Borussia Dortmund. Hace dos años, en París, el delantero brasileño fue suplente y sólo disputó los segundos finales del partido contra el Liverpool. Sin embargo, su papel fue crucial en las rondas previas marcando goles vitales en las remontadas en el Bernabéu ante Chelsea y Manchester City.

En su palmarés, Rodrygo ya tiene diez títulos como futbolista del Real Madrid: una Champions League (2021/22), tres Ligas (2019/20, 2021/22 y 2023/24), un Mundial de Clubes (2023), una Copa del Rey (2022/23), una Supercopa de Europa (2022/23) y tres Supercopas de España (2019/20, 2021/22 y 2023/24).