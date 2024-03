Quincy Promes esquiva a la Justicia neerlandesa: Rusia interfiere para evitar su extradición

La vida de Quincy Promes, exfutbolista del Sevilla, continúa dando giros inesperados. Hace unos días el jugador era detenido en el aeropuerto de Dubái tras darse a la fuga por un accidente de circulación en Emiratos Árabes Unidos. El siguiente paso tras ser retenido por las autoridades era el de ser extraditado a Países Bajos tras la condena que pesa sobre él, pero eso parece que no sucederá.

Según informan diversos medios, el futbolista del Spartak de Moscú no será extraditado a la Justicia neerlandesa tras la intervención de las altas esferas del gobierno ruso. Quincy Promes fue condenado hace varias semanas por el tráfico de 1.350 kilogramos de cocaína en dos cargamentos que viajaron desde Brasil hasta el puerto de Amberes, en Bélgica, en enero de 2020. Por aquel momento, militaba en el Ájax de Ámsterdam.

En el momento de la detención, Quincy Promes se encontraba justo al resto de la plantilla del Spartak Moscú y se disponían a volver a Rusia. En ese instante el club aseguró que el jugador no se había subido al avión por "motivos personales", pero la realidad era bien distinta y su retención estaba relacionada con un accidente de tráfico.

Tras darse a conocer la noticia de que Promes no iba a ser extraditado, la Justicia de Países Bajos ha señalado que "hemos verificado los informes del arresto de Promes y supimos por nuestra persona de contacto que Promes fue arrestado por un delito local y no por crímenes cometidos en los Países Bajos. Por ahora no vamos a responder a la pregunta de si solicitaremos o no su extradición. Eso es todo. No hemos indicado que estemos negociando su extradición".

Por lo tanto, la intervención de Rusia ha sido crucial para que Quincy Promes no haya sido llevado a su país de nacimiento y así poder cumplir su condena.

Su condena

La Fiscalía neerlandesa solicitó nueve años de prisión para el futbolista en un primer momento. Quincy Promes, condenado en rebeldía, no participó en el proceso judicial porque, según sus abogados, prioriza sus "obligaciones laborales" sobre la investigación criminal. Una actuación con la que no evitó la condena, ya que finalmente cayeron sobre él seis años de cárcel tras la decisión de un tribunal del país.

No ha sido el único problema que ha tenido Promes en los últimos años. Durante 2023, la Justicia neerlandesa también sentenció al jugador a un año y medio de prisión por apuñalar y "causar graves lesiones físicas" a su primo en una rodilla durante una fiesta familiar en julio de 2020.