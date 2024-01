El audio de Irene Lozano: "Sabemos que miembros del TAD están a sueldo de LaLiga... o lo parece"

El pasado miércoles 17 de enero Irene Lozano acudió a declarar como testigo al Juzgado de Instrucción Nº1 de Madrid por la querella interpuesta por LaLiga a Miguel García Caba. El exempleado de la RFEF afirmó en redes sociales que la expresidenta del CSD había llegado a decir que algunos miembros del Tribunal Administrativo del Deporte "están a sueldo de LaLiga".

Lozano declaró que no recordaba haber dicho nunca esas palabras. Sin embargo, EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un audio inédito de una conversación grabada entre la expresidenta del CSD y Luis Rubiales durante la que afirma: "Algunos de ese Tribunal (TAD) sabemos que están a sueldo de LaLiga... o lo parece, pero otros sabemos que no".

LaLiga acudió a la vía penal contra el abogado Miguel García Caba, al que Javier Tebas tiene una gran animadversión, al considerar que había cometido un delito de calumnias. Otros medios publicaron extractos de esta misma conversación entre Lozano y Rubiales, pero, sin embargo, esta parte del audio nunca había visto la luz.

Según Rubiales, tal y como afirmó en una entrevista a EL ESPAÑOL, todas las grabaciones las realizó su tío, Juan, y exjefe de gabinete de la RFEF: "Creo que ya todo el mundo lo sabe".

Las palabras de Irene Lozano reconociendo que algunos miembros del TAD eran tendentes a beneficiar a LaLiga tienen una gran importancia, ya que si así lo sabía o lo pensaba, como máxima representante del Gobierno en el deporte, tenía que haber actuado inmediatamente y haber denunciado.

Sin embargo, nunca hizo nada. Es más, según Javier Tebas, la propia Lozano aseguró al presidente de LaLiga que jamás había dicho estas palabras que fueron calificadas de "barbaridad". El propio Tebas fue quien habló en nombre de la expresidenta del CSD en un acto de un patrocinador de la patronal el pasado 23 de junio de 2022 tras la publicación de García Caba.

La llamada entre la presidenta del CSD y el máximo dirigente de la RFEF se produce el día 30 de junio de 2020 después de que el TAD anulará la convocatoria de elecciones de la Federación por un defecto de forma. Rubiales se queja de una posible "prevaricación" de algunos jueces y Lozano defiende que hay algunos que saben que no están comprados, por lo tanto, otros sí.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid terminó dando la razón a la RFEF sobre el TAD y calificó la resolución como nula de pleno derecho al no ajustarse a la ley. Cinco miembros del TAD defendieron que la junta directiva no era competente para convocar las elecciones a las que se presentaba Rubiales a su reelección.

La mano negra tras el TAD

Precisamente, el resultado de la votación del TAD (5 miembros a favor por 2 en contra) fue uno de los argumentos utilizados por Irene Lozano para calificar la resolución como un "fallo normal". Sin embargo, durante la conversación con Rubiales también reconoce una mano negra detrás de la Federación Madrileña, uno de los denunciantes de la convocatoria de elecciones: "Si ya sabemos quién está detrás".

Los siete miembros del TAD en aquellos momentos eran Julián Espartero, Cristina Pedrosa, Jesús Avezuela, Beatriz Rodríguez, Eva María Fernández, Pilar Juárez e Iván Espuela. Sobre este último pone el foco Luis Rubiales: "A mí lo que me han dicho es que el más beligerante, el que más ha apretado y el que más ha impedido que hubiera una votación de anulabilidad y no de nulidad ha sido Iván Espuela".

"Que ha peleado, pero vamos, como si le fuera la vida en ello. El soldado", afirma Rubiales sobre este miembro del TAD. El presidente de la RFEF dice entonces desconocer quién está detrás. Las alegaciones contra la convocatoria fueron presentadas, además de por la Madrileña, por Sergio Marcos González y los equipos Flat Earth FC y UD Los Barrios.

Precisamente, sobre la mano negra Irene Lozano afirma: "Yo creo que no hay nadie. O sea, a ver, detrás de todo está...". Entonces es interrumpida por Rubiales para recordarle las partes que se han opuesto y la presidenta del CSD sentencia: "Sí, si ya sabemos quién está detrás de la madrileña".

En aquel momento las relaciones entre la Federación Madrileña y Luis Rubiales estaban completamente rotas. Precisamente, todo lo contrario que con LaLiga de Javier Tebas, a la que Paco Díez, presidente de la territorial madrileña, se había acercado por sus fuertes discrepancias con la RFEF.

"Sin Mundial"

Rubiales, ante la decisión del TAD de parar las elecciones a una federación miembro de FIFA y UEFA llega a avisar a Irene Lozano de que esto afectará a la candidatura de España para el Mundial 2030: "Nos acabamos de quedar sin Mundial". Sin embargo, a la presidenta del CSD no le intranquiliza: "Bueno, pues nada. No pasa nada, hombre. Pues no se hace ya está. Si no se puede, no se hace".

Entonces Rubiales le hace saber de una llamada de Aleksander Ceferin, máximo dirigente de UEFA, preguntando por el motivo que se había anulado la convocatoria de los comicios. "¿A mi vicepresidente le paran unas elecciones?, ¿por qué?", dice el presidente de la RFEF que le dijo el esloveno.

"Le vamos a mandar un informe con todo", asegura un Rubiales enfadado y contrariado por lo que considera una "prevaricación" del TAD. Anteriormente, al comienzo de la conversación, el presidente de la RFEF también habla sobre las presiones que pueden ejercer desde UEFA y FIFA.

"El Mundial, nos olvidamos de él. Ya me ha dicho Ceferin, que quiere ver la resolución, que los únicos que pueden paralizar un proceso federativo son UEFA y FIFA", afirmó Rubiales mientras aseguraba que iba "a meter una querella" por la decisión del TAD.

Tras la publicación de este audio por parte de EL ESPAÑOL, se demuestra que Irene Lozano sí que dijo esas palabras y que el exempleado de la RFEF dijo la verdad tanto en redes sociales como en el Juzgado. LaLiga se había querellado por la vía penal debido a lo que su entender era un delito de calumnias, en la modalidad de propagadas con publicidad.

