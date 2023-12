Sentencia Superliga, en directo: última hora del TJUE; Real Madrid, Barcelona y UEFA se pronuncian tras el fallo

El fundador de Mediapro, Jaume Roures, ha explicado su contrariedad a la Superliga tras conocer el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"No hay equipos para llevar a cabo ese proyecto; no están los alemanes, los ingleses y los franceses", ha explicado en Radio Marca. "No será la SuperLiga, será otra cosa", ha añadido.