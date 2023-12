Tomé, tras las palabras de Athenea sobre la polémica: "No tenía la información, son cosas entre nosotras"

Montse Tomé volvió a atender a los medios de comunicación en la previa del partido de la selección española frente a Suecia. Como era de esperar, la polémica por saltar al campo con diez jugadoras contra Italia fue uno de los puntos fuertes de la conferencia de prensa, aunque rechazó entrar en el tema en profundida.

Por otro lado, la seleccionadora desveló que Aitana Bonmatí, una de las grandes líderes del equipo, se encuentra indispuesta y no pudo completar el último entrenamiento con el combinado nacional.

Además, también incidió en que saldrán con todo contra Suecia y buscarán una victoria frente a las nórdicas pese a estar ya clasificadas para las semifinales de la Women's Nations League.

Aitana Bonmatí

"Aitana no entrenó porque el doctor me transmitió que estaba indispuesta, por eso no estuvo en el entrenamiento. Después del partido del viernes, ya di la explicación de lo que había ocurrido. Estamos centradas en Suecia y el equipo está con ganas de jugar el partido de mañana".

Rotaciones

"Nosotros en la Selección tenemos muy pocos partidos para ver al equipo. Tenemos suerte de contar con 24 futbolistas aquí y a todas las queremos ver. En función de lo que Suecia nos quiera plantear mañana, veremos quién podrá salir de inicio y quién cambiar la tónica del partido".

La Rosaleda

"Hemos podido ver el estadio y es un escenario ideal para el partido que se va a jugar mañana. Para nosotras jugar en este tipo de sitios es un plus más. Esperemos que la afición se divierta y nosotras podamos hacerles pasar un buen rato".

La afición

"Espero que nosotras podamos levantar a todos los espectadores de su asiento. En esos momentos de partido donde te exigen, espero que la afición nos de ese plus más, pero quiero sobre todo que disfruten".

Derrota contra Italia

"Hay que valorar que la Selección está clasificada para jugar las semifinales de la Nations League, todo es positivo. Siempre hay cosas que tenemos que mejorar. El otro día se hicieron bien cosas y otras se tiene que mejorar, pero ya estamos trabajando en ella".

Charla con Aitana

"Es cierto que hubo algún comentario en base a esto. Todo lo que ocurre dentro del vestuario es bueno que lo cuidemos. Nosotros queremos lo mejor para todos y ya estamos pensando en Suecia y en cómo podemos entrar en esa estructura. Nuestra mente solo tiene que estar puesta en eso. Todos tenemos que sumar".

Lo ocurrido

"En cuanto a las declaraciones que di después del partido, remito a lo mismo. Athenea no ha tenido el tiempo suficiente para asimilarlo y hablar. Lo que ocurre se queda entre nosotras. No haría bien si lo pongo a la voz de todos aquí"

Relación con Aitana

"Está bien. Desde que empezamos en septiembre no ha sido fácil. Hemos trabajado con humildad. Estamos en una línea positiva y no nos gusta perder. Estamos en el camino de hacerlo. Quiero mandar un mensaje positivo y es que no hay que manchar lo que hemos logrado".

🗣️ @montse_tome: "La Rosaleda es un escenario ideal"



➡️ "Esperamos que podamos conectar a la afición con el juego".



Once titular

"No vamos a dar ventaja a Suecia. Espero que salgan fuerte, porque es una selección intensa. Pueden transitar muy rápido. Tanto en la defensa como en el medio tienen futbolistas para lanzar arriba. Es un equipo completo y fuerte".

Errores extradeportivos

"Que ocurran estas cosas no gustan a nadie. Cuando suceden, tratas de adaptarte, solucionarlo y seguir hacia adelante. A veces ocurren estos imprevistos y tenemos que centrarnos en las cosas que podemos controlar".

