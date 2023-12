Esther señala a Tomé y al staff tras el ridículo de España: "No puedes dejar que el equipo salga con 10"

El desastre de España en su partido contra Italia en la Women's Nations League sigue trayendo cola. Saltar al terreno con una jugadora menos provocó que las transalpinas lograsen en el empate nada más arrancar la segunda parte del encuentro. Una situación inaudita sobre la que las protagonistas siguen nuevos datos.

La última en hablar ha sido Esther González, delantera de la selección española. La atacante, que milita en las filas del Gotham FC, ha dado su versión de los hechos, ya que fue una de las protagonistas al tener que entrar al campo para sustituir a Aitana Bonmatí, que no salto al terreno de juego en la segunda mitad.

"En ese momento no entendí nada, yo me senté en el banquillo y de repente veo que el partido ya ha empezado, me llaman y me dicen, tienes que salir sin calentar. Es lo que tengo que hacer, salir para ayudar al equipo, pero en ese momento ya salgo para sacar de puerta porque ya había pasado el 1-1", explicaba la delantera de la selección española a los micrófonos de Radio Nacional.

Unas palabras que no se quedaron ahí y que tuvieron a una persona como clara señalada. Esa no es otra que Montse Tomé, seleccionadora nacional, que no quedó bien parada tras el grave error de no meter en el campo a una jugadora tras enterarse de la indisposición de Aitana Bonmatí. Eso sí, también señaló al staff.

"Creo que es algo que tenemos que trabajar tanto staff como jugadoras, la información debe llegar antes, lo primero por el equipo, porque no podemos dejar al equipo con 10, es un error importante. También está el staff, tiene que ser capaz de actuar muchísimo antes", continuó Esther González para argumentar sus palabras.

No terminó ahí sus declaraciones la autora del último gol del partido. "No puedes dejar que el equipo empiece una segunda parte con 10 jugadoras, no se puede permitir. Es algo en lo que queremos trabajar", añadió la internacional española para hablar de lo ocurrido en el Estadio de Pasarón.

Por último, Esther González dejó claro que ha sido una cosa analizada dentro del vestuario y por parte de las futbolistas y del equipo técnico que acompaña a Montse Tomé en estos encuentros. "El partido estaba bien y todo lo demás fueron las consecuencias. Vamos a sacar una crítica constructiva y sabemos que tenemos que mejorar muchísimas cosas. Lo hemos hablado, se queda dentro, es un error y lo asumimos", finalizó.

