Medicación y jeringuillas, la rutina de Luis Suárez para poder jugar al fútbol: "Me inyecto un Voltaren"

A sus 36 años Luis Suárez está cada vez más cerca de poner el broche a su carrera deportiva. Uno de los mejores delanteros que ha dado el fútbol en las últimas décadas apura todavía a meter sus últimos goles en el Gremio brasileño, aunque próximamente abandonará este equipo en busca de una nueva aventura, seguramente la última antes de colgar las botas.

A sus espaldas tiene muchos partidos disputados en las mejores competiciones del mundo y sobre todo muchos goles marcados. El olfato goleador sigue sin perderlo, pero las últimas declaraciones del delantero han causado un gran revuelo porque ha desvelado la rutina que tiene que seguir antes de cada partido para poder seguir jugando al fútbol.

Con un cuerpo ya maltratado por la competición y sobre todo una rodilla maltrecha, el uruguayo confesó en una entrevista con 100% Deporte lo que hace antes de cada encuentro para saltar al terreno de juego en condiciones aceptables: "Las noches antes de los partidos me tomo tres pastillas y antes del partido me inyecto un Voltaren. Si no hago esto, no puedo jugar", dijo de manera tajante el ariete.

Sus molestias físicas, fruto de una trayectoria larga y de la máxima exigencia después de haber jugado en equipos punteros como el Liverpool o el Fútbol Club Barcelona, llevan a Suárez a seguir este ritual de medicación y de inyecciones antes de saltar al terreno de juego para jugar con el Gremio en Brasil.

Una lesión en su rodilla derecha tiene mucho que ver en todo esto, y de hecho le llevó al quirófano en el año 2020 cuando era jugador del Barça: "En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta, ya que no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo un desgaste de cartílago, y eso choca contra el hueso", aseveró en la misma entrevista.

A punto de irse

Ahora, sin esta inyección y sin estas pastillas, Luis Suárez no podría jugar al fútbol. Es el precio que tiene que pagar por seguir dando continuidad a su carrera deportiva. Ahora vive sus últimos días como futbolista de Gremio y lo hace en buena forma, ya que en el partido del pasado fin de semana consiguió el gol de la victoria de su equipo ante el Vasco da Gama.

Aspiraba Luis Suárez en este tramo final de su carrera deportiva a ganar el Brasileirao, un campeonato que llega a su momento definitivo muy ajustado, pero ya no será posible ya que Gremio está a cuatro puntos del líder, el Palmeiras, con tan sólo una jornada más por jugar.

Ahora, se rumorea con una marcha del delantero a Estados Unidos para poner el broche de oro a su carrera deportiva. De hecho, se habla de que podría terminar jugando en el Inter Miami, el equipo donde están ya Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, amigos con los que se reencontraría para revivir la etapa dorada del Fútbol Club Barcelona.

