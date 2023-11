Luis de la Fuente, ambicioso: "Trabajamos para poder pelear por ganar la Eurocopa"

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de la selección española ante Chipre que se disputa este jueves en Nicosia. El seleccionador aseguró que el choque es importante porque "supone dar un paso más en nuestro crecimiento".

Un choque al que España llega con el billete de clasificación a la Eurocopa y en el que De la Fuente sacará "un equipo de garantía" ya que se lo toma "como una final. Vamos a ir a revientacalderas".

El técnico dejó quiso mostrar la ambición de su equipo apuntando que "queremos llegar a la Eurocopa para intentar ser campeones", al apuntar que "tenemos potencial para lograrlo".

Ganara la Eurocopa

"Estamos trabajando para ser cada día mejores. Ahora tenemos dos partidos importantes porque queremos ser primeros de grupo. Queremos llegar a la Eurocopa para intentar ser campeones. Es una gran responsabilidad y queremos competir al máximo nivel".

Situación Lamine Yamal

"He visto a Lamine feliz y encantado. Lo que pasó ya está aclarado entre ellos y olvidado. Yamal está muy tranquilo y en condiciones de competir".

Rotaciones

"Faltan dos partidos importantes porque es un paso más para seguir creciendo. No voy a regalar nada a nadie, porque los que están aquí están por merecimiento. Saldrá un equipo de garantía. No quiero quitarle importancia a este partido. Sé que es utópico, pero me lo tomo como una final. Vamos a ir a revientacalderas".

Juegos Olímpicos

"Estar en unos Juegos ha sido para mí lo más bonito, y todos los jugadores quieren participar. Pero ahora ese trabajo le corresponde a Santi Denia, que es el seleccionador olímpico".

Favoritismo de España

"Estamos en disposición de pelear por ganar, como otras selecciones que están en disposición de hacerlo. Pero nosotros también tenemos potencial para lograrlo. Estamos entre los diez primeros del ranking de la FIFA y queremos seguir creciendo. Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal e Italia, como Croacia, son selecciones que compiten muy bien. Y luego hay que tener en cuenta que todos los equipos que van a la fase final tienen por lo menos once jugadores muy buenos, y no hay que descartar ninguna sorpresa".

Gayà y Ferran

"Están todos disponibles. Ayer no entrenaron por precaución"

