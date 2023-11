Rafa Nadal ilusiona a sus aficionados: "Ahora sé que volveré a jugar a tenis"

El regreso de Rafa Nadal a las pistas parece estar más cerca que nunca. Este miércoles, el tenista de Manacor confirmó su vuelta a la acción aunque no se atrevió a dar una fecha concreta.

El tenista español, durante la inauguración de la Clínica Tenis Teknon afirmó que su regreso a las pistas ya es una realidad: "Estoy feliz y entrenando. Si queréis algo nuevo, hasta ahora no sabía si volvería, ahora sinceramente si lo creo. Pero no sé. Estoy más cerca, pero no sé cuándo", aseguró el manacorí.

Del mismo modo, quiso dejar claro que no "tengo que esconder nada" y que cuando sepa el momento en el que volverá a competir "seré el primero en decirlo". Aún queda esperara, pero ya se ha despejado una de las dudas que sobrevolaban la figura del mejor tenista español de la historia: una posible retirada.

Será una vuelta paso a paso. Esperar ver al mejor Nadal en su vuelta es algo impensable: "No voy a superar a Djokovic en Grand Slams, no estoy ahora para eso. Quiero volver a jugar y disfrutar y creo que ya no tenemos que hablar de eso", explicó el 22 veces ganador de Grand Slams, quien recordó que "los Juegos son una ilusión, pero está muy lejos".

Casi un año sin competir

Sin jugar desde el pasado mes de enero, el balear comunicó en mayo que paraba en busca de una solución para la lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda con el objetivo de recuperarse totalmente para darse otra oportunidad de competir.

Su último partido tuvo lugar el pasado 18 de enero de 2022. Un duelo Mackenzie McDonald en el que el balear cayó por tres sets a cero. A partir de ahí comenzó a caer en el ranking de la ATP llegando descender hasta el puesto 664 del mundo. El español no estaba en una posición tan baja desde el 7 de octubre de 2002, cuando tenía solo 16 años y era el 261 de la tabla mundial.

