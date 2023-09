El CSD acudirá a la justicia ordinaria tras la decisión del TAD: "Tenemos que ir hasta el fondo"

El Consejo Superior de Deportes está dispuesto a ir hasta el final para castigar a Luis Rubiales por su beso en la boca a Jennifer Hermoso durante la celebración del pasado Mundial de Australia. Así lo confirmó su presidente, Víctor Francos, en su comparecencia en varios programas nocturnos de radio, entre ellos los de la Cadena Ser y la Cadena Cope.

El Tribunal Administrativo del Deporte calificó la actitud de Luis Rubiales como "falta grave" y no como "falta muy grave", algo que impide por lo tanto al Consejo Superior de Deportes actuar de manera inmediata. El CSD estaba dispuesto a inhabilitar al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol casi con efecto instantáneo, pero dada la resolución del TAD no podrá hacerlo.

Aún así, Víctor Francos alegó que el organismo gubernamental del deporte irá hasta las últimas consecuencias en su afán por castigar una actitud que considera punible: "El Gobierno piensa llegar hasta el final y agotar todas las opciones jurídicas posibles", comentó.

Francos confesó que el Consejo Superior de Deportes va a interponer en las próximas fechas "un recurso contencioso administrativo" por el 'caso Rubiales' porque considera que tienen "que ir hasta el fondo de la legalidad". "Si los tribunales dicen que no, respetaremos totalmente la decisión", añadió Víctor Francos en sus declaraciones.

El consentimiento

Víctor Francos se mostró contrariado por la resolución del TAD: "Estamos ante un hecho controvertido, que está grabado y en el que las dos partes han dado su opinion. Si una de las dos partes dice que no ha sido consentido, no entiendo que se hable de que no ha habido abuso, pero prefiero vivir en un estado en el qee se acepten las decisiones de un tribunal como el TAD".

Incidió el presidente del Consejo Superior de Deportes en que el Gobierno actuará hasta las últimas consecuencias con este escabroso asunto: "El Gobierno va a llegar hasta dónde haga falta para que las cosas pasen como tienen que pasar, pensamos que son unos hechos muy graves que deberían tener como consecuencia una suspensión temporal y que esa suspensión no debería depender de la FIFA. Tenemos argumentos jurídicos, no sólo argumentos sociales".

Por otra parte, Francos también respondió a Rubiales, ya que el expresidente de la RFEF dijo que el Gobierno no garantizaba la separación de poderes: "Solamente tiene que demostrarlo si así lo considera, yo le puedo asegurar que al menos por la parte del gobierno que nos corresponde, más bien ha habido una imparcialidad pulcra. Si el lo considera así, tendrá que demostrarlo".

