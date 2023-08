Víctor Francos: "Hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030 que hoy"

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, compareció en la Subdelegación del Gobierno en Tarragona para explicar las próximas medidas que adoptará el organismo en relación con la denuncia presentada ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) contra Luis Rubiales.

Francos confirmó que ha tenido comunicación con el vicepresidente de la FIFA para saber qué efectos puede tener el 'caso Rubiales' en la candidatura de España para el Mundial 2030 junto a Portugal y Marruecos. En las próximas horas también tendrá una conversación de la FIFA, Gianni Infantino.

"Hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030 que hoy. Somos tozudos y creemos querer poder hablar con la FIFA y quien haga falta para convencerles de que el fútbol español no es lo que se ha estado viendo estos días. El fútbol español son nuestras 23 campeonas. Tenemos garantía para poder lucharlo. Hoy he hablado con el vicepresidente de la FIFA y para ellos la situación tampoco es cómoda. Pido confianza a la gente. Un hecho particular no puede empañar un hecho colectivo", señaló.

"No he hablado con ningún miembro del TAD ni les conozco. No sé si están deliberando o no. Están reunidos y tengo que respetarlo. Si deciden que incoan el expediente por una falta grave, el CSD actuará", empezó diciendo Francos sobre la decisión del TAD que esperan en el Gobierno.

"El TAD nos lo comunicará formalmente por el sistema que tenemos y nosotros haremos una nota de prensa o un comunicado al momento. Si el TAD se comunica y son 48 horas, no tardaremos 49. Serán 48", dijo sobre el momento en el que habrá novedades al respecto.

A la espera del TAD

El pasado día 26 el CSD formuló "una petición razonada" al TAD por una posible vulneración de la Ley del Deporte y del Real Decreto sobre Disciplina Deportiva por parte de Rubiales, infracciones que considera "muy graves" y que posibilitan una suspensión cautelar del dirigente.

El CSD se dirigió al TAD independientemente de la decisión de la Comisión Disciplinaria FIFA de suspendiera provisionalmente a Rubiales durante 90 días, mientras tramita el expediente disciplinario abierto al dirigente español por su comportamiento en la final del Mundial femenino, en la que España ganó el título, ya que los hechos "podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 de su Código Disciplinario".

Para el CSD, Luis Rubiales puede haber vulnerado los artículos 76.1.a de la Ley del Deporte y 14.h del Real Decreto 1591/1992, sobre Disciplina Deportiva, que hacen referencia, respectivamente, a los abusos de autoridad y a los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos.

Francos también fue preguntado por la situación de Luis de la Fuente y Jorge Vilda, los seleccionadores absolutos, ambos señalados por sus aplausos a Rubiales en la Asamblea del viernes: "No ha habido jamás un Gobierno que decida sobre los seleccionadores. A mí, los aplausos no me gustaron. Lo digo como Víctor Francos. Cuando se habla de feminismo, no me gusta lo que se dijo ni cómo se aplaudió. Las consecuencias las tiene que decidir la RFEF", dijo.

Luis Rubiales, durante la Asamblea. REUTERS

Mantuvo que no sabe si la UEFA recibió una carta de la RFEF el viernes pidiendo actuar contra el Gobierno por las 'amenazas' a Rubiales: "No tenemos conocimiento. Pero quien traslada fuera los problemas de dentro es que no los puede resolver".

En cuanto a la huelga de hambre de Ángeles Béjar, madre de Rubiales, no quiso criticarlo: "Lo que hace una madre por un hijo lo respeto, en cualquier circunstancia". "La selección de fútbol femenina está super construida, no necesita reconstruirse. Hay que hacer cambio en la estructura. Pero estas mujeres son campeonas", añadió sobre la amenaza de las jugadoras de no ir a la Selección con Rubiales y/o Vilda.

