Un nuevo vídeo muestra un ángulo diferente del abrazo entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso

El polémico abrazo entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso sigue dejando multitud de interpretaciones. En las últimas horas ha salido a la luz un nuevo vídeo en el que se aprecia el abrazo desde un ángulo diferente.

El suceso del beso no fue la única polémica que giró en torno a los dos protagonistas en el momento de la ceremonia de entrega de medallas. Justo antes, se produce un abrazo entre ambos que ha no ha escapado de la crítica.

Durante la Asamblea Extraordinaria del viernes fue el propio Rubiales quien quiso comentar el momento. El ya expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, dijo en su discurso que fue la futbolista Jenni Hermoso la que "acercó su cuerpo" a él, la que lo "levantó" y que el beso fue totalmente consentido en un intento por defenderse de las acusaciones que lo habían llevado al límite y que hablaban de que podría dimitir de su cargo.

El nuevo vídeo del abrazo entre Jenni Hermoso y Luis Rubiales

"Ella [Jenni] me levantó del suelo, me cogió por las caderas o por las piernas, no recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al bajarme nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Yo le dije: 'Olvídate del penalti. Has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado el Mundial'. Ella me contestó: 'Eres un crack'. Y yo le dije: '¿Un piquito?'. Y ella me dijo: 'Vale'", declaró.

No tardo Jenni Hermoso en pronunciarse al respecto. Lo hizo a través de un comunicado de FutPro: "Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

Respuesta de la Federación

En la noche del viernes la RFEF lanzó un comunicado desmintiendo el discurso de Jenni y mostrando cuatro fotografías tratando de probar que Jenni Hermoso sí alzó a Luis Rubiales.

"La versión de los hechos de Rubiales está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha la señora Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados", comunicó.

Además, se adjuntaron cuatro fotografías junto a una explicación, una a una, para tratar de demostrar que la escena sucedió conforme a lo relatado por Rubiales en su discurso: "Fue consentido. Tengo una gran relación con todas las jugadoras y tuvimos momentos muy cariñosos en esta concentración".

