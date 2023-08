Greenwood abandona el Manchester United tras el escándalo por presuntos abusos sexuales

Ya es oficial: Mason Greenwood deja de ser jugador del Manchester United. Así lo comunicó el club inglés después de finalizar las investigaciones internas que habían iniciado meses atrás, en febrero de 2023.

El motivo de la investigación fue por unos supuestos abusos sexuales del jugador a su pareja. Los cargos que fueron retirados el pasado mes de febrero, pero tanto el club inglés como el propio futbolista han decidido separar sus caminos.

El delantero fue apartado de los terrenos de juego desde enero de 2022. La policía detuvo al entonces jugador del Manchester United tras publicarse un vídeo de una amiga de su expareja en las que aparecía con moratones presuntamente causados por el futbolista.

🚨 Comunicado oficial del club.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) August 21, 2023

El Manchester United decidió entonces suspender al jugador, que llevaba en el equipo desde los 6 años, hasta que se resolviese la situación judicial. Además de perder contratos publicitarios y dañar su imagen pública, el jugador no ha podido disputar un partido desde entonces. Este lunes 21 de agosto el United hizo oficial la marcha de su jugador a través de un comunicado.

"Con base en la evidencia que tenemos a nuestra disposición, hemos concluido que el material publicado en línea no proporcionó una imagen completa y que Mason no cometió los delitos con respecto a los cuales se le acusó originalmente. Dicho esto, como Mason reconoce públicamente hoy, ha cometido errores de los que se responsabiliza", rezaba el comunicado.

"Todos los involucrados, incluido Mason, reconocen las dificultades para que él reinicie su carrera en el Manchester United. Por lo tanto, se acordó de mutuo acuerdo que sería más apropiado para él hacerlo fuera de Old Trafford, y ahora trabajaremos con Mason para lograr ese resultado", finalizaba.

Indignación en el club

El 19 de agosto The Athletic publicó que plan del club mancuniano era integrar poco a poco a Mason Greenwood. Una decisión que no gustó ni a los aficionados, celebridades o empleados del club.

La presentadora de televisión británica Rachel Riley, muy popular en Inglaterra, mostraron en redes su descontento y desaprobación, amenazando incluso con dejar de seguir al club si Mason Greenwood volvía a vestir la elástica de los ‘Red Devils’.

[Greenwood no volverá esta temporada con el United: el club mantiene una investigación abierta]

Algunos empleados se mostraron indignados y avisaron de que si todas estas noticias sobre el regreso del canterano son ciertas, renunciarían y se marcharían del club. Al final, nada de eso va a ocurrir ya que el United y el jugador han tomado conjuntamente la decisión de separarse.

"La mejor decisión para todos nosotros es continuar mi carrera futbolística lejos de Old Trafford, donde mi presencia no será una distracción para el club. Agradezco al club su apoyo desde que me incorporé a los siete años. Siempre habrá una parte de mí que esté unida", finalizó el jugador en su comunicado.

