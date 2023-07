El Atlético de Madrid presiona a Tebas para que el Barça cumpla con el Fair Play Financiero de LaLiga

La situación de Joao Félix puede convertirse en otro de los culebrones de este verano en el mercado de fichajes. En este caso ha sido el propio jugador el que ha forzado la situación con sus declaraciones intencionadas, esas en las que decía que su sueño era terminar jugando en el Fútbol Club Barcelona, por lo que su futuro vuelve a estar en el aire.

Sin embargo, esa ilusión que tiene el luso por vestir de azulgrana no parece tener una fácil solución a corto plazo. El Barça se encuentra excedido en su Fair Play financiero y no puede inscribir a nuevos jugadores en La Liga, aunque el Atlético de Madrid no se fía lo más mínimo después de ver la buena sintonía en la que se encuentran en los últimos tiempos Javier Tebas y Joan Laporta, el máximo mandatario del Barça.

Miguel Ángel Gil Marín, el vicepresidente primero de LaLiga y también consejero delegado del Atlético de Madrid, está tratando de presionar al presidente de la patronal para que el Fútbol Club Barcelona cumpla de manera tajante las reglas del Fair Play financiero. En el club madrileño saben que el Barça y el jugador podrían encontrar en una cesión algún resquicio para que la salida del luso fuera viable, y eso es lo que quiere evitar a toda costa el Atleti, que no está dispuesto a regalar al delantero.

El Fútbol Club Barcelona se ha visto afectado por el impago de 60 millones de euros de una de las palancas que activó el pasado verano, por lo que ahora mismo no puede inscribir a los nuevos fichajes ni a las renovaciones. El Barça tenía que haber ingresado ese dinero hace ya más de un mes, pero esta deuda hace que su situación económica se complique todavía un poco más teniendo en cuenta que ya es un equipo sobrepasado en el Fair Play financiero.

Esa gran suma de dinero debería llegar a las oficinas del Camp Nou antes del próximo 31 de agosto. Si esto sucede, el FC Barcelona podría hacer frente a la inscripción de sus fichajes y renovaciones, pero de lo contrario se vería abocado a vivir una situación de lo más controvertida. Por este motivo, la salida de Joao Félix a la ciudad condal parece complicada, pero Gil Marín quiere asegurarse de que Javier Tebas lleva a rajatabla con el Barça, al igual que con el resto de equipos, las normas del juego limpio en el plano económico.

La traición al Atlético

"El Barcelona ha sido siempre mi primera opción y me encantaría unirme al Barça. Siempre ha sido mi deseo desde que era un niño. Si eso ocurre, sería un sueño hecho realidad para mí". Estas frases de Joao Félix en los primeros días de pretemporada resonaron con estruendo en todos y cada uno de los rincones del Atlético de Madrid.

Desde los que mandan hasta el último aficionado, pasando por sus compañeros, a nadie le han dejado indiferentes estas palabras del internacional portugués. Nadie le encuentra sentido a querer dinamitar el inicio de la pretemporada de esta manera por mucho que su intención sea clara, la de presionar al club para que facilite su salida lo antes posible.

Joao Félix, entrenándose en solitario. EFE

En el Atlético de Madrid están muy molestos con el futbolista y con su entorno. No estaban al tanto de la concesión de esta entrevista por parte del jugador portugués, y mucho menos que tenía pensado soltar una bomba de tal calibre. Se consideran traicionados por su propio jugador, aunque en el club colchonero han decidido no hacer valoraciones públicas de ningún tipo al respecto.

De hecho, había cierta esperanza en que la situación de Joao Félix esta campaña en el Atlético de Madrid pudiera cambiar para mejor. Los primeros días de entrenamientos había recibido una atención especial por parte del Cholo Simeone, animándole constantemente y estando en todo momento pendiente de él, pero con esta especie de manifiesto buscando su salida todo vuelve a torcerse.

Ya la pasada campaña, viendo el ambiente irrespirable que había entre él y el entrenador, el Atleti tuvo que buscarle una salida a su jugador aunque fuera en forma de cesión. El Chelsea se interesó por él y Joao vio en la Premier League un gran lugar en el que poder reivindicarse, pero nada de eso sucedió porque su paso por Londres fue más bien discreto y regresó a Madrid sin pena ni gloria.

Por entonces el Atlético de Madrid ya se lo quería quitar de encima con un traspaso, pero en mitad de la temporada y tratándose de un jugador que se ha ido devaluando año a año, la misión era complicada.

Una mala operación

Si Joao Félix termina saliendo del Atlético de Madrid en las próximas fechas, pase lo que pase el club colchonero saldrá perdiendo dinero. El portugués se convirtió hace cuatro años en el fichaje más caro de la historia de la entidad, pero casi un lustro después esos 127 millones de euros que se pagaron al Benfica no parecen en absoluto justificados.

Joao ha tenido buenos momentos en el Atleti, es cierto, en los que parecía que podía convertirse en ese líder que necesitaba el equipo dentro del campo. Sin embargo, sus actuaciones siempre han ido a chispazos, ha sido un jugador intermitente que no ha sabido encontrar la continuidad en su juego.

Joao Félix celebra un gol con el Atlético de Madrid.

Por eso, nadie va a pagar semejante cifra por el portugués en estos momentos, así que el Atlético de Madrid ya tiene asumido que, en el caso de que Joao se marcha, tendrá que dejarlo marchar por mucho menos dinero del que lo compró. Ya sea con préstamos, cesiones con opción a compra o traspasos, la cantidad que regresará a las arcas colchoneras será notablemente inferior.

