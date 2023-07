El testimonio de Dani Alves sobre la presunta violación: "Me dijo que le estaba gustando"

Dani Alves continúa en prisión desde que el pasado mes de enero se le acusase de una presunta violación que cometió en la discoteca Sutton de Barcelona. El futbolista ha ido cambiando su versión de los hechos. Pero en su última declaración, ha afirmado que si lo hizo es porque quería "proteger" su matrimonio.

El programa Código 10 de Cuatro ha tenido acceso a la declaración del ex del FC Barcelona. A través de unos audios que han emitido, se confirma que Dani Alves reconoce haber mantenido relaciones sexuales con la joven, aunque niega reiteradamente que no fuesen consentidas.

En primer lugar, el deportista brasileño ha afirmado que no puede ratificar su primera declaración, porque lo que dijo en aquel momento era para "proteger a la mujer" que ama. Sin embargo, también ha hablado sobre la tensión sexual que tuvo con la presunta víctima y que les llevó a ambos a ir al baño de la citada discoteca.

Dani Alves, en una imagen de archivo Europa Press

El futbolista ha asegurado que fue la chica la que comenzó a quitarle los pantalones y que él la ayudó para comenzar así el acto sexual consentido. "Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción", se puede escuchar que expone Dani Alves.

Relaciones consentidas

"No puedo ratificar mi primera declaración. Ese día yo tenía una obsesión que era proteger mi matrimonio, proteger a la mujer que amo", ha comenzado diciendo el brasileño. "No ha sucedido nada que nosotros no quisiéramos. Siempre la traté con mucho respeto", ha agregado el defensa.

A continuación, Dani Alves ha relatado cómo fueron al baño y como fue la presunta víctima la que comenzó a desabrocharle el pantalón, afirmando que había mucha tensión sexual entre ellos. También ha apuntado que le preguntó si todo estaba bien y que ella dijo que "sí".

"Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí. Y fue cuando ella se incorporó de espaldas a mí, juntando nuestro sexo en penetración. Al finalizar, la levanté, que estaba encima de mí. La levanté y me corrí fuera de su sexo. Ni en el reservado ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción", ha continuado diciendo.

Cuando todo acabó, el primero en salir fue Dani Alves y después la joven. En las imágenes del caso, se puede ver cómo ambos no mantienen el contacto después de lo sucedido. "Me salí del reservado y después salió ella. Supongo que enfadada por mi actitud", ha sentenciado el futbolista sudamericano.

