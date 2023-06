La UEFA confirma al Barcelona que puede jugar la Champions League la próxima temporada

El FC Barcelona podrá jugar la UEFA Champions League la próxima temporada 2023/2024. Así se lo ha comunicado el máximo organismo del fútbol europeo al club blaugrana este viernes. Esto después de que el estamento haya estudiado toda la información acerca del 'caso Negreira'.

Desde Can Barça ya habían enviado la solicitud para poder disputar la Champions el curso que viene. El Barcelona podrá jugar competición europea en la campaña 2023/2024 al conocer que desde la UEFA no sancionarán al club, por lo que formará parte del bombo 1 en el sorteo de la fase de grupos.

Como campeón de La Liga 2022/2023, el Barça se ganó el billete como cabeza de grupo para disputar la máxima competición continental. Junto a él estarán en el 'bombo de los cocos' los siguientes equipos: Manchester City, Sevilla, Paris Saint-Germain, Bayern Múnich, SSC Nápoles, Benfica y Feyenoord.

Antecedentes

La UEFA abrió el pasado 23 de marzo la investigación por los hechos del 'caso Negreira'. Hasta ese momento, el organismo europeo se había limitado a guardar silencio y pedir información al departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Precisamente, fue el propio Ceferin el que se mostró especialmente duro con el Barça por el 'caso Negreira' en una entrevista que dio en abril: "Me he informado y la situación es sumamente grave. Tan grave es que, en mi opinión, es una de las más graves en el fútbol que yo haya visto [...] En lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito".

Ante todo esto, la UEFA abrió una investigación que ha estado al cargo de Mirjam Koller y Jean-Samuel Leuba, dos de los inspectores del Comité de Ética y Disciplina de la UEFA. Su informe recomendó dejar al Barcelona fuera de la Champions. Sin embargo, finalmente, no habrá sanción.

Cabeza de grupo

La UEFA abre la vía para que el Barça sea equipo de Champions la próxima temporada. Y el conjunto azulgrana disputará la competición más importante del fútbol europeo como cabeza de grupo. Todavía quedan varios billetes libres y no será hasta el 31 de agosto cuando se celebre el sorteo de la fase de grupos.

En el sorteo también estarán otros equipos de España. El Sevilla, como vigente campeón de la Europa League, se sitúa junto al Barça en el bombo 1. Real Madrid y Atlético de Madrid se encuentran en el bombo 2, además de Manchester United, Inter de Milán, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Oporto y Arsenal.

Lo que ya conocen el Barcelona y el resto de equipos españoles clasificados, entre los que también se encuentra la Real Sociedad, a falta de conocer en que bombo estará, es el calendario para la próxima edición de la UEFA Champions League. La fase de grupos se disputa entre el 19 y el 20 de septiembre al 12 y 13 de diciembre.

Una vez se conozcan quiénes son los 16 clubes que superan la fase de grupos, comenzará la fase final de la competición. De los octavos a la gran final que se jugará el 1 de junio de 2024 en el Estadio de Wembley (Londres, Inglaterra). A continuación, un repaso a las fechas de la Champions para la 2023/2024:

Fase de grupos

- Jornada 1: 19/20 de septiembre de 2023.

- Jornada 2: 3/4 de octubre de 2023.

- Jornada 3: 24/25 de octubre de 2023.

- Jornada 4: 7/8 de noviembre de 2023.

- Jornada 5: 28/29 de noviembre de 2023.

- Jornada 6: 12/13 de diciembre de 2023.

Fase final

- Octavos de final: 13/14/20/21 de febrero y 5/6/12/13 de marzo de 2024.

- Cuartos de final: 9/10 y 16/17 de abril de 2024.

- Semifinales: 30 de abril/1 de mayo y 7/8 de mayo de 2024.

- Final: 1 de junio de 2024.

