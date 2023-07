Verstappen saldrá primero en el GP de Austria de la F1 con Carlos Sainz tercero y Fernando Alonso, séptimo

La clasificación del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 se celebró este viernes, esto porque el sábado se disputa una de las famosas carreras al sprint del Mundial. En la qualy, Max Verstappen volvió a ser el más rápido de la parrilla, con los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso acabando en tercera y séptima posición respectivamente.

El líder destacado del Mundial de la F1 en esta temporada de 2023 se apuntó así su sexta pole del año y la vigésimosexta de su carrera en el Gran Circo. Así, el neerlandés de Red Bull saldrá desde la primera línea este domingo 2 de julio en el Red Bull Ring de Spielberg (Estiria).

Max Verstappen dominó la calificación del viernes, en la que cubrió con neumático blando los 4318 metros de la pista de Estiria en un minuto, cuatro segundos y 391 milésimas. El segundo mejor tiempo del día se lo apuntó Charles Leclerc, tan solo 48 milésimas más lento.

Los tres primeros no tardaron en reaccionar tras la clasificación. "Muy feliz de estar en la pole. Sabemos que este es un fin de semana diferente con todo el formato, pero muy feliz con lo de hoy", dijo Verstappen. Por su parte, Leclerc aseguró que en Ferrari no esperaban estar tan cerca del neerlandés: "Muy cerca de Max, no lo suficiente hoy. En general, no creo que esperásemos estar tan cerca de Red Bull, así que es bueno". Algo que reafirmó Sainz: "Más cerca de Max de lo esperado, así que en general estamos bastante contentos".

Españoles en Austria

Max Verstappen se llevó la pole, Charles Leclerc saldrá segundo en Austria y en la segunda línea aparece el primer español. Carlos Sainz marcó el tercer mejor tiempo en la clasificación y a su lado estará el domingo Lando Norris con su McLaren. Lewis Hamilton y Lance Stroll acabaron quinto y sexto, justo por delante de Fernando Alonso.

El asturiano, que es tercero en el Mundial con 117 puntos, 78 menos que el líder Max Verstappen, saldrá en la cuarta línea junto a Nico Hulkenberg. Mientras que noveno y décimo en la jornada de clasificación fueron Pierre Gasly, de Alpine, y Alex Albon, de Williams.

Antes de que dé el pistoletazo de salida el GP de Austria, el sábado llega la carrera al sprint, en la que los pilotos correrán un tercio de la distancia que deberán completar el domingo, un Gran Premio a 71 vueltas en el que 'Mad Max' vuelve a ser el favorito para llevarse la victoria.

