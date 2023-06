Marciniak, investigado por lazos con la ultraderecha polaca: así es el árbitro de la final de la Champions

Szymon Marciniak se ha convertido en uno de los nombres más comentados de las últimas horas en el universo del fútbol mundial. El árbitro polaco había sido el designado para dirigir la final de la Champions League que disputarán el próximo 10 de junio el Manchester City y el Inter de Milán en la ciudad de Estambul, en Turquía.

El colegiado se ha visto salpicado por una polémica política que había puesto en juego su presencia en la gran final de la máxima competición continental. Sin embargo, la UEFA ha ratificado al trencilla polaco, quien se pondrá al frente del equipo arbitral que dirigirá el duelo entre el conjunto inglés que dirige Pep Guardiola y el equipo italiano que entrena Simone Inzaghi.

El estamento que dirige Aleksander Ceferin ha confirmado que ha podido hablar con Szymon Marciniak y que tras escuchar sus explicaciones, han decidido no realizar ningún cambio al respecto: "Tras la declaración del Sr. Marciniak, la UEFA reconoce sus profundas disculpas y aclaraciones".

El motivo por el que la UEFA ha decidido no cambiar su decisión original ha sido para no incurrir en un ejemplo de promoción de la discriminación, una lucha en la que el organismo está muy implicado. Para tomar esta decisión, el ente más importante del fútbol continental contactó a 'NEVERAGAIN', una ONG afiliada a la red FARE, quien en su momento mostró su preocupación por lo sucedido. Sin embargo, una vez analizado el caso, la UEFA ha dado luz verde para que Marciniak siga siendo el árbitro de la final.

¿Cuál ha sido la polémica que ha salpicado a Szymon Marciniak?

Szymon Marciniak era el árbitro designado para dirigir la final de la Champions League hasta que una polémica de naturaleza política le estalló en las manos. El colegiado ha sido relacionado de manera muy potente con un partido de ultraderecha de su país después de haber participado en un evento organizado por esta formación.

El suceso en cuestión se produjo el pasado 29 de mayo. Tal y como informó La Reppublica en primer lugar, Szymon Marciniak acudió a una manifestación llamada 'Everest' organizada por Slawomir Mentzen, líder del partido Konfederacja. Este político es conocido en su país y en buena parte de Europa por defender ideales cercanos a la represión contra el colectivo LGTBI, contra los judíos, contra el aborto, contra los impuestos y contra la Unión Europea.

Después de que este medio italiano diera la primicia, diversos periódicos de Polonia se hicieron eco de lo que parecía que iba a ser un gran escándalo. El árbitro de la final de la Champions apoyando a un partido de ultraderecha. La asociación 'NEVERAGAIN' instó a la UEFA para que esta abriera un expediente y así poder investigar lo sucedido.

"La UEFA conoce las acusaciones en contra de Szymon Marciniak y está buscando urgentes aclaraciones. La UEFA y toda la comunidad futbolística condenan con firmeza las ideas del grupo político en cuestión y toman muy en serio estas acusaciones". Este fue el comunicado que emitió en su momento el ente dirigido por Ceferin.

Decenas de personas comenzaron a compartir en redes sociales fotos del propio Marciniak junto al líder de ultraderecha Mentzen. Finalmente, la UEFA ha decidido reprender al colegiado, pero no quitarle el premio de dirigir el partido más importante de la temporada a quien consideran el mejor árbitro apto para estar presente en la final. Es decir, que no fuera ni inglés ni italiano.

El propio Marciniak, una vez se ha aclarado el caso, ha querido ofrecer también sus explicaciones sobre la polémica vivida y que ha estado a punto de suponer uno de los grandes borrones de su carrera profesional: "En relación con los informes de los medios de comunicación de hoy, declaro que nunca he apoyado ni legitimado a ningún partido, organización política o político individual, y claramente me desvinculo de cualquier punto de vista, declaración y acción extrema, racista o antisemita". De milagro, pero la UEFA, ha dado luz verde a que Szymon esté en Estambul el próximo 10 de junio.

¿Quién es el árbitro Szymon Marciniak?

Szymon Marciniak es un árbitro polaco que nació en la localidad de Plock el 7 de enero de 1981. Sus inicios en el mundo del fútbol no se representan con un silbato en su mano, si no como futbolista, ya que el Szymon era jugador hasta que un día recibió un reto muy particular. Fue expulsado mientras disputaba un encuentro y el árbitro de dicho partido le planteó la posibilidad de intercambiarse por él para ver si era capaz de soportar la presión y las protestas de dos equipos y aún así conseguir hacer bien su trabajo.

Esas palabras marcaron al ahora trencilla polaco que decidió cambiarse de bando, iniciando su formación como árbitro, esa en la que le acompañó su hermano, quien también es colegiado. Marciniak hizo su debut en la élite del fútbol polaco en el año 2009 y desde entonces no ha parado de quemar etapas en su carrera profesional hasta convertirse en uno de los mejores de Europa y de todo el mundo.

Entró en la lista de árbitros de la FIFA en el año 2011 y a partir de ese momento comenzó a dirigir encuentros de las máximas competiciones del planeta, especialmente la Europa League, la Champions y la Eurocopa. En el 2018 llegó a su primer Mundial, el de Rusia.

Esta temporada, Szymon Marciniak va a vivir una situación muy particular, ya que arbitrará, entre otros grandes partidos, la final de la Champions después de haber dirigido en diciembre la final de la Copa del Mundo de Qatar entre Argentina y Francia. A pesar de la última polémica que le ha salpicado de cerca, el colegiado polaco estará en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul para dirigir el choque que podría dar la primera Champions de su historia al Manchester City o la cuarta para el Inter de Milán.

