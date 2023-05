Tebas: "Animo a Vinicius y al Real Madrid a irse del campo, LaLiga y yo les apoyaríamos"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, compareció ante los medios para hablar sobre todas las medidas adoptadas a lo largo de los años por el campeonato contra el racismo. El dirigente quiso dar explicaciones sobre este tema tras la polémica generada tras el 'caso Vinicius', que estalló el pasado domingo en Mestalla.

"Como introducción quiero que se sepa mi relación personal con Vinicius. Cuando se incorpora al primer equipo me preguntaron quién era el jugador que podía sustituir a Messi y dije que era Vinicius. De esto hace bastante tiempo", comenzó Tebas. "Nosotros llevamos muchos años trabajando contra el racismo, contra los gritos xenófobos", añadió.

Además, también se encargó de recalcar la importancia del jugador brasileño para LaLiga. "Vinicius va a ser Balón de Oro en un futuro. Es un activo importantísimo del Real Madrid y de su selección", resaltó durante el inicio de su intervención frente a los medios.

Por otro lado, Tebas se encargó de recalcar que son los únicos que se emplean a fondo contra el racismo. "Decidimos cambiar la estrategia porque en la Fiscalía estas denuncias no prosperaban. Siempre nos hemos quedado solos", se encargó de resaltar el presidente de La Liga durante su 'speech' inicial.

"Es un tema para mí muy importante para defender la competición. Hoy mismo se ha detectado un auto de alejamiento de personas pertenecientes al Frente Atlético. El único que se persona es LaLiga, ninguna otra institución", agregó en lo referido a este tema.

Pasividad de LaLiga

"Esa pregunta corresponde al Real Madrid, es algo que les compete a ellos porque les hemos avisado".

Vinicius contra el racismo

"No quería criticarle. No tienes la sensación de que estés criticándolo, porque estamos luchando contra el racismo todos los días. Me equivoqué y lo he dicho. No concibo el racismo, porque no se puede ser sectario en la vida. No pretendía criticarlo, solo quería dar una información. Entiendo que esté frustrado, porque no entiende competencias. Yo también lo estoy porque estoy luchando", resaltó tras sus palabras contra el jugador del Real Madrid.

"Vinicius está siendo objeto de ello porque es un gran jugador. Messi y Cristiano son los que más gritos recibían, porque son superfutbolistas. Les enfada que Vinicius haga esas jugadas. Me equivoqué, porque las reacciones así lo indicaron", respondió.

Conversaciones con Vinicius

"No he hablado con él tras lo de Valencia. No tengo ningún inconveniente en hablar con él. Hay que dejar que las cosas se calmen y que todos expliquemos lo que estemos haciendo. Deseo que siga en el fútbol español. Demostraremos que luchamos contra el racismo. Es un lío de competencias del que no tiene que saber ni entender".

Personación del Real Madrid

"Imagino que estará adherido. En lo que yo recuerde en los casos de Vinicius, en lo que a mí me consta, creo que en ninguna. En lo de los muñecos, el único que se ha personado ha sido LaLiga, no había nadie del Real Madrid".

Preocupado por la imagen

"Lo estoy, si no lo estuviese estaría loco. Trabajaremos para cambiar esta imagen. El fútbol español no es racista. En la vida uno muchas veces recibe golpes, pero tienes que intentar reponerte y seguir. Ha sido un golpe, no vamos a estar llorando y vamos a trabajar para cambiarlo. No corresponde a la realidad, pero vamos a luchar contra esto".

Premier como ejemplo

"No sé si hay gritos racistas o no en la Premier. Prefiero no opinar. Es un tema muy delicado. Lo que pasa en La Liga es lo que leo en las noticias y no me he dedicado a mirar eso".

Protocolo obsoleto

"Hay que diferenciar el protocolo del régimen sancionador. Existe uno y en España en un caso de gritos contra Zozulya se aplicó. Si os acordáis en la pandemia en el caso Diakhaby y Cala no se aplicó. Una cosa es que esté el protocolo y otra cosa es que se haga cumplir. Creo que está bien. En España, como así establece la Ley del Deporte, la sanción de quitar puntos no existe, solo está por quitar puntos".

Actuar contra el cambio en la ley

"Mañana mismo saldrá una comunicación a los partidos para pedir que se haga una modificación de la ley del 2007. Pediremos competencias. Estamos estudiando, a raíz de la Ley del Deporte, ver si podemos introducir medidas sancionadoras contra nuestros asociados".

Reducir el interés de los jugadores

"Aquí protegemos al futbolista negro y de cualquier raza. Les protegeremos a todos, dentro del ámbito de su profesión y fuera de ella. La Liga es responsable de todo aquello que pueda afectar a lo relacionado con sus vidas privadas".

Problemas con patrocinadores

"Nosotros hemos contactado con ellos, al igual que ha ocurrido en el pasado. Hemos sido proactivos para explicarles lo que hemos hecho y lo que haremos. No sólo las campañas, también los hechos".

Casos anteriores

"Si vemos el caso de Vinicius con el Mallorca, con los medios, las denuncias y la colaboración del club, hemos conseguido que estén fuera. Esto no va a ser suficiente, necesitamos más velocidad".

Denuncia de los aficionados

"Recibimos menos de las deseas. Cambiaría la postura de denunciar de nuestros aficionados, me gustaría que señalasen las conductas y delitos de odio. Queremos que haya más denuncias".

Protocolo de la FIFA

"Eso le corresponde al árbitro del partido, que es la autoridad sobre el campo. Ahí no me puedo meter, es algo pertinente al Comité Técnico de Árbitros. Nosotros no entramos en eso".

Por qué el Real Madrid no apoyó las denuncias

"Lo que no ha querido es participar como acusación particular. Lo único que yo sé es que denunciaron unos insultos racistas en las redes, lo que no han querido es participar con La Liga. No nos desamina, seguiremos en la misma conducta".

Vinicius y abandonar el campo

"Si él se siente afectado, desde luego. Hay que decírselo al árbitro, es lo que haría. Tendría el apoyo de La Liga y de mi persona".

El papel del Real Madrid

"La gente es más seria de lo que parece. Estamos todos en el mismo barco y la gente confunde las batallas. Todos queremos estar unidos contra esto. Lo importante es que peleemos contra el racismo. Nada más. Yo quiero que Vinicius siga aquí, no quiero entrar en otras disputas".

"Comisión Antiviolencia no tiene capacidad sancionadora. Puede proponerlas a los responsables, pero muchas de las que han llegado allí han sido con sanciones muy leves. Fui a quejarme por este tema al Estado".

Partidario de cerrar gradas

"Sí, somos partidarios de haya esos cierres y de que abandonen el campo. La imagen se perjudica si hay gritos y no cerramos gradas. Perjudica que no se haga nada".

Quitarle tarjeta roja a Vinicius

"Respecto al tema de la tarjeta roja, hay que entender que los juristas estuvieron muchas horas reunidas. Hay mucho calado jurídico y mucha base legal, lo que se ha decidido ahí es que la expulsión de Vinicius no es justa porque no están todas las pruebas".

Qué le diría a Vinicius

"Sentí que algo estaba pasando, que algo le habían dicho. Estoy dispuesto a hablar con él. Lo primero que le diría a Vinicius es que perdón por el tweet. Le explicaría todo lo que estamos haciendo, le diría toda la frustración que yo tengo. Sé lo que hay encima y sé que no se está haciendo, me llevo muchos disgustos".

Vinicius, el más señalado

"Han estado señalados Akapo, Chukwueze, Williams, Vinicius... hemos vuelto a un nivel de insultos mayor que antes de la pandemia. Vinicius es el mejor jugador de nuestra competición y está siendo el blanco de los intolerantes. Es un gran jugador y es el objetivo, no es casualidad, pero es consecuencia de ello".

Consecuencias en el Mundial 2030

"Espero que no influya. La candidatura lleva muchos años y España no es un país racista. Queremos que el Mundial se dispute aquí".

Castigo ejemplar

"Lo primero de todo tiene que ser la preventiva, para saber dónde ocurre todo dentro del estadio y saber si han hecho otro tipo de insultos. Habrá que tomar las medidas necesarias si queremos erradicar todo esto".

Trabajo de LaLiga

"Vinicius ya publicó un vídeo en marzo para agradecer a La Liga el trabajo que estaban realizando. Seguiremos luchando contra ello. Estamos a tope contra ello".

Premiar a la afición

"Hay una peña que se llama 'Aficiones Unidas' y con ellos trabajamos. Habrá que hacerlo más. Es muy fácil decir que la sociedad es así. Eso nunca lo utilizaré como un argumento. Tenemos capacidad para que no haya gritos racistas".

