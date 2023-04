Laporta, increpado en el Conde de Godó por el 'caso Negreira': "¡Deja de comprar árbitros!"

Este domingo, se celebra la final del Barcelona Open Banc Sabadell. Carlos Alcaraz y Stefanos Tsitsipas luchan por el título en la Ciudad Condal. Pero fue en la jornada de las semifinales cuando Joan Laporta se convirtió en un particular protagonista del día por el 'caso Negreira'.

Tal y como captaron las cámaras de TVE, un aficionado se acercó a Joan Laporta en el Conde de Godó. Este le dijo entonces lo siguiente: "'Jan', deja de comprar árbitros, hombre". El presidente del FC Barcelona no dudó en responderle, iniciándose así un breve diálogo en catalán.

Mientras el aficionado insistió en su mensaje, Laporta siguió defendió al Barça y a él mismo por las acusaciones que pesan sobre el club y diferentes presidentes, también sobre él, por el 'caso Negreira' que ha revolucionado al fútbol español y que ha roto fronteras, llegando incluso a que la UEFA pueda dictar su propio castigo.

Laporta, increpado en el Conde de Godó: "deja de comprar árbitros"



️ https://t.co/8HmHrAvD7E pic.twitter.com/ysam9w2Zua — Teledeporte (@teledeporte) April 22, 2023

Laporta intentó zafarse del aficionado prosiguiendo su camino y fue entonces cuando este le lanzó una pregunta clave: "¿Es todo una estafa desde Madrid?". Al parecer, esa cuestión le gustó más al presidente de los azulgranas porque sentenció que "el Barcelona no compra árbitros", que él "no compra árbitros" y que todo "es una manipulación".

Laporta no cede

Hace tan solo unos días, el propio Laporta dio una rueda de prensa en la que ratificó la inocencia del Barça en el conocido como 'caso Negreira'. El presidente defendió tanto su honorabilidad como la del club y mantuvo la posición de que todo parece una campaña muy bien orquestada.

"Afortunadamente, tan solo son algunas esferas de poder. Tampoco me gustaría que derivara en eso. Hemos visto a algunos de determinada cuerda que han cargado contra uno de los elementos identitarios de Cataluña que es el Barça. No tienen nada, el Barça no ha cometido ningún delito. Eso que quede claro. Eran servicios registrados y revisados fiscalmente. Es una campaña de ciertos medios que validan una hipótesis falsa que validan a los instigadores de todo esto, entre ellos el presidente de LaLiga", señaló Laporta.

[Laporta se reúne con Ceferin en Eslovenia para evitar la sanción de la UEFA por el 'caso Negreira']

"El Fútbol Club Barcelona no ha cometido ningún delito. El 'caso Negreira' no es ningún delito de corrupción deportiva. Se prestaban unos servicios documentados, había facturas y habían pasado las revisiones fiscales pertinentes", reivindicó el actual presidente del Barça.

"Nada es casual. Esta campaña llega cuando el Barça empieza a salir de un túnel. Hemos salvado económicamente al Barça. Estamos compitiendo bien también. Veo aquí un motivo claro para intentar desestabilizarnos deportivamente. Por eso tenemos que estar más unidos que nunca. Esta campaña también explota, casualmente, cuando el Fútbol Club Barcelona no firma el acuerdo con CVC. No nos doblegamos a sus intereses. Preferimos otras opciones mucho mejores para los intereses económicos del Barça. Es evidente que esto no es casualidad", afirmo un Laporta que va a luchar hasta el final.

