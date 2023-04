Guardiola: "Haaland vino a ayudarnos a ganar la Champions League"

Comienzan los cuartos de final de la UEFA Champions League y lo hacen con un plato fuerte. Manchester City y Bayern Múnich se ven las caras en el Etihad Stadium este martes 11 de abril. Antes del partido, Pep Guardiola habló en rueda de prensa y fue preguntado por si fichó a Erling Haaland para ganar la máxima competición del fútbol europeo. Además, también se le cuestionó por su pasado en el club bávaro y si está obsesionado con ganar la 'Orejona' de nuevo.

¿Fichó a Haaland para ganar la Champions?

"Él es muy importante para nosotros. Vino a ayudarnos a ganar la Champions League, pero también en el día a día en la FA Cup y la Premier League. Es importante tener un jugador que pueda conseguir goles de la nada. Contra el Mónaco marcamos seis tantos y aún así nos eliminaron. Contra el Tottenham marcamos cuatro y nos quedamos fuera. Siempre marcamos goles, ese no ha sido nunca el problema".

Final del 2021 y el aprendizaje

"Es el pasado, analizamos el partido un mes más tarde y no lo hicimos tan mal como pensaba. Fue un partido ajustado pero nos olvidamos y volvemos a intentarlos. A veces ganas cuando lo mereces, otras veces pierdes. No vivo en el pasado, es parte del juego".

Regreso de Tuchel al Bayern

"Me sorprendió tanto como el despido de Nagelsmann. No puedo dar una opinión real. Cuando un entrenador es despedido y el siguiente lo hace bien, la gente dice que fue la decisión acertada. Si es al contrario la gente echa de menos al entrenador anterior".

¿Por qué ha estado más tiempo en el City que en el Bayern?

"En mi pueblo, en mi país, en mi club, cumplí un sueño. Empecé como recogepelotas y ahora soy entrenador. Cuando el Bayern Múnich te llama tienes que ir. Ese tren solo pasa una vez. No me arrepiento ni un segundo de lo que ocurrió allí y del cuidado que tuvieron de mi familia. Cuando vine aquí no esperaba estar tanto tiempo, pero en la vida, lo que planeas para el futuro no suele terminar pasando. Estoy aquí, eso es todo".

¿Está obsesionado con ganar la Champions?

"La pregunta viene de hace seis, siete años, viene cada temporada. Lo intentamos todas las temporadas, pero hay equipos que también son buenos. Queremos intentarlo como siempre, pero eso no significa que vayamos a ganar. Michael Jordan ganó seis títulos de la NBA, ¿cuántas temporadas jugó? 16...".

