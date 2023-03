El Colegio de Abogados da la razón a la RFEF: Luis Rubiales no encargó espiar a Aganzo, fue su tío Juan

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid emitió un acuerdo de rectificación en el que aclara que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, no tuvo nada que ver con el encargo de espiar a David Aganzo, el presidente de la Asociación de Fútbolistas Españoles. El organismo aclara en su escrito que se confundieron los nombres de Juan Rubiales y Luis Rubiales, por lo que este encargo corrió por cuenta del primero y no por la del actual mandatario de la RFEF.

En su escrito, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid trata de aclarar lo sucedido y la confusión: "Nos hallamos ante un claro error material en el acuerdo referido. Tal como aclara el letrado y consta en su escrito presentado el 19 de enero de 2023, quien le efectuó el encargo fue un cliente que le fue presentado por don Juan Rubiales, no se trata de un encargo efectuado por don Luis Rubiales, presidente de la RFEF".

De esta forma, queda claro que en esta investigación no tuvo nada que ver el actual presidente de la Federación, Luis Rubiales, sino que se trató de un encargo de una tercera persona que fue presentada por Juan Rubiales. "En la redacción del acuerdo se cometió el error de entender que el letrado aludía a don Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y se optó por nombrar el cargo a fin de evitar la alusión personal", dice el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.

El escrito es claro y se tilda lo sucedido de un error: "Por ello, la alusión al presidente de la RFEF en el referido acuerdo constituye un error material, por lo que ha de ser suprimida. No obstante, el fondo y el sentido del acuerdo no se ven afectados por esta circunstancia", dice el colegio de abogados en su escrito.

La información fue publicada en algunos medios de comunicación de manera errónea, atribuyendo la autoría de este espionaje al presidente de la AFE a Luis Rubiales, algo que provocó la contestación de la propia RFEF. En estas informaciones se alude a que Ramón Caravaca, abogado de la Federación, señaló a su presidente como el autor de la investigación, pero en realidad el instructor del procedimiento se equivocó y confundió a Juan Rubiales con Luis Rubiales.

"El abogado Sr. Caravaca exigió la inmediata rectificación del error material del instructor del Colegio de Abogados de Madrid, a la que se procederá con toda seguridad de manera inmediata puesto que está perfectamente documentado", dijo la Federación Española de Fútbol.

La AFE no rectifica

Al hilo de estas informaciones que señalaban de manera errónea a Luis Rubiales, apareció en escena la Asociación de Fútbolistas Españoles. Este organismo emitió un comunicado en el que pedía la dimisión del presidente de la RFEF por, supuestamente, haber encargado un espionaje sobre David Aganzo.

"Exigimos la inmediata inhabilitación del presidente Sr. Rubiales por parte de los órganos competentes, ya que su dimisión es poco probable", escribieron en su comunicado. Sin embargo, pese a que se ha demostrado que el presidente de la RFEF no tenía nada que ver con todo este asunto, desde la AFE no han rectificado todavía y no han vuelto a emitir ningún escrito.

Ante esta situación, en la RFEF se reservan el derecho de emprender cualquier tipo de acción legal contra la AFE después de no haber rectificado la información en su anterior comunicado oficial.

