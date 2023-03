Simeone y su lección de cómo se respeta a un futbolista que es suplente

El Atlético de Madrid se impuso al Valencia por 3-0 en el Cívitas Metropolitano, en un partido que pudo acabar con un resultado muy diferente de haber subido al marcador un gran gol anulado a Hugo Duro. Ya en rueda de prensa, el 'Cholo' Simeone habló del buen momento que atraviesa su equipo y también de cómo maneja el respeto y la competencia entre los teóricos titulares y suplentes.

Sensaciones tras la victoria

"Contento porque el equipo está muy bien, el grupo y el equipo empiezan a competir de una gran manera. Somos un equipo complejo y difícil. En el primer tiempo pudimos hacer más finalizaciones, fue bueno, no pudimos tener la contundencia que haría acomodar el partido. En el segundo tiempo aparecieron los goles. Carrasco resolvió en una jugada muy buen con Rodrigo, jugadas que había tenido en el primer tiempo y lo hablamos en el descanso. Nos pone contento el crecimiento del equipo".

El 'Cholo' Simeone, en un partido del Atlético de Madrid de la temporada 2022/2023 Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Gran rendimiento de los menos habituales

"No estamos siendo tan justos con Kondo porque no está entrando en los últimos partidos, pero la competencia es grande. Tenemos muchos en el medio y hay que ser más justos posibles con lo que creemos que le hace bien al equipo. Pero no bajan los brazos".

Marcos Llorente

"Marcos en el primer tiempo tuvo varias pelotas para generar peligro. Tenía espacios para transportar y elegir. Terminó resolviendo una jugada y luego vino el gol. Lo buscamos con Marcos y con Antoine, pero es más difícil porque por más que le digas él lee lo que necesita el equipo y resolver lo que el ataque pide y es uno de los mejores".

Actual nivel del equipo

"El primer tiempo tuvimos muy buenas asociaciones previas al gol, nos quedamos cortos. El 1-1 hubiera sido injusto, después aparecieron los goles que nos dieron más tranquilidad y nos permitió encontrar el camino y lo que tiene el equipo: fortaleza y una gran defensa".

[Simeone, 100 veces '1-0' y su factura a Xavi: "Muchos estrategas dicen ahora que también es bonito"]

Goles del banquillo

"Cuando un jugador reclama la falta de respeto por jugar cinco o diez minutos, nosotros desde que empieza la temporada siempre les decimos que la falta de respeto es no entrenarlos en consecuencia de lo que necesitan hacer para estar disponible cuando les toque entrar. Ese es el respeto y nosotros trabajamos a partir del respeto entrenando a los que juegan y a los que no juegan con la misma determinación para que cuando les toque entrar suceda esto. Esto sucede a partir de que el grupo está mejor, a partir de qué grupo está más seguro, a partir de que el grupo ayuda al equipo, a que hoy le toca jugar a un compañero, pues nada, a mejorar a buscar marear al entrenador para que pueda tener más posibilidades el que entra en el segundo tiempo y eso te genera competencia y cuando hay competencia todo salimos ganando".

¿Son el mejor equipo de La Liga?

"No me detengo a pensar eso, sino a preparar el partido del Betis. Y somos afortunados de que se vayan a quedar muchos jugadores y podremos trabajar".

¿Y Griezmann el mejor futbolista?

"Eso lo pueden opinar ustedes, yo soy su entrenador siempre veo lo mejor de los míos. Es el que mejor interpreta el juego, al final acaba buscando donde crear más daño y generar más peligro".

Razones de la mejoría

"Todo en general".

Sigue los temas que te interesan