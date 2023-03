Conte estalla contra los jugadores y el presidente del Tottenham y raja de ellos: "Son unos egoístas"

Antonio Conte ha vuelto a mostrar su mal carácter en una rueda de prensa. El italiano, poco amigo de guardarse las palabras y evitar polémicas, se mostró muy enfadado por el rendimiento de su equipo y los malos resultados cosechados en los últimos partidos. Además, también señaló directamente al presidente del Tottenham Hotspur.

El técnico cargó contra todos tras sumar un nuevo empate y perder otra oportunidad de oro de mantener la pelea con el Manchester United por la tercera plaza. Actualmente, están un punto por detrás de los 'red devils', pero con dos partidos menos. Una situación que les complica de sobremanera, ya que Newcastle y Liverpool tienen la opción de recortarles al no haber disputado los mismos encuentros.

"El problema es que hemos demostrado que no somos un equipo", declaró Conte en la cadena británica BBC tras el empate frente al Southampton. "Veo once jugadores, veo jugadores egoístas. No veo jugadores que quieran ayudarse, que jueguen con el corazón", añadió, cargando duramente contra el rendimiento de su plantilla tras un nuevo pinchazo en el campeonato liguero.

"El club tiene la responsabilidad por el mercado de fichajes, cada entrenador que pasa también la tiene. ¿Y los jugadores? ¿Dónde están los jugadores? Tú intentas buscar excusas para proteger a los jugadores, vale, continúa. Tú nada más haces eso. Sí, quizá los jugadores han perdido confianza porque no saben mi futuro... excusas, excusas...", recalcó tras la pregunta de un periodista.

La crisis del Tottenham es real, pues solo ha conseguido ganar uno de sus últimos cinco partidos. Además, ha caído eliminado de manera estrepitosa en la Champions League y en la FA Cup. Dos duros traspiés del conjunto londinense, que ve cómo se desmorona su temporada, donde ya no puede luchar por ningún título. Un duro varapalo para el equipo, que no es capaz de levantar la cabeza.

Daniel Levy, presidente del Tottenham. REUTERS

"Están acostumbrados a esto, no juegan bajo presión. No compiten por algo importante. Así es la historia del Tottenham en los últimos 20 años que lleva aquí el dueño y no han ganado nada. ¿Por qué?", resaltó Antonio Conte, atacando directamente a la directiva. De hecho, unas palabras que iban dirigidas hacia Daniel Levy, máximo mandatario del club.

"Solo por los jugadores, por los entrenadores. Ustedes siempre protegen todo lo demás menos la figura del entrenador. Antes de esto he intentado ocultar la situación, pero ya no. Yo no quiero ver lo que he visto hoy, también para respetar a los aficionados, que ellos pagan las entradas", añadió el italiano.

Finaliza contrato

Las palabras de Antonio Conte resonaron con fuerza tras el tropiezo de su equipo, que se dejó empatar en los últimos minutos tras ir ganando por 1-3. El técnico termina contrato el próximo 30 de junio y no parece que vaya a renovar y mucho menos tras esta polémica que le enfrenta al presidente del club y sus jugadores.

"Somos profesionales, el club nos paga mucho dinero. Los jugadores cobran, yo cobro. No para buscar excusas y no mostrar espíritu y sentido de la responsabilidad. Para mí es inaceptable. Es la primera vez que vivo esta situación", espetó, dejando la puerta abierta a abandonar este verano el Tottenham.

