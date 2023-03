Guardiola, sobre el 'caso Walker': "Cuando abren la puerta de casa, deben saber que serán filmados"

Hace unos días, un nuevo escándalo sacudió a la Premier League. Kyle Walker, el futbolista del Manchester City, fue grabado en un bar borracho, exhibiendo sus genitales y acosando a otra mujer, un hecho que levantó una gran polvareda en Inglaterra y en el fútbol británico.

Este episodio ha sido el tema de conversación durante los últimos días y, como era de esperar, en la rueda de prensa previa al próximo partido del Manchester City a Pep Guardiola le preguntaron acerca de este turbio asunto. El técnico respondió a la pregunta, pero prefirió ser cauto y apuntó a que todo se resolverá de manera interna. Eso sí, lanzó un pequeño dardo a sus futbolistas y dejó entrever que deberían ser modelos de conducta por su popularidad.

Así, el técnico catalán trató de esquivar la cuestión: "Es un asunto privado y lo resolveremos internamente con él. Este no es el lugar para hablar de asuntos privados. Pero sí, definitivamente es muy diferente de hace años. Los jugadores lo saben". Además, prosiguió en su exposición: "Cuando abres la puerta de casa tienen que saber que serán filmados hagan lo que hagan. Así es la sociedad", concluyó.

Guardiola no respondió más preguntas acerca de este tema de Kyle Walker, que ahora será investigado por exposición indecente, según informa el diario The Sun en Inglaterra. Así, si el internacional inglés es declarado culpable en este proceso, las consecuencias irían desde una sanción económica hasta una pena de prisión de dos años. Eso sí, la policía ha informado que no ha habido hasta el momento ninguna detención.

El futbolista está casado con Annie Kilner y tiene cuatro hijos, pero en las imágenes que salieron a la luz se le ve consumando una infidelidad con otra mujer y también enseñarle sus genitales a otras acompañantes. Los hechos se produjeron el pasado 5 de marzo, después de la victoria del Manchester City ante el Newcastle.

Internacional inglés

El jugador de 32 años tiene a sus espaldas una dilatada trayectoria en el fútbol inglés. Salió de las categorías inferiores del Sheffield United y en el Tottenham es como más creció como jugador. Lateral derecho incansable y de gran recorrido, en 2017 firmó por el Manchester City y desde entonces está a las órdenes de Pep Guardiola.

Sin embargo, este escándalo ha salpicado su figura, y después de 6 años en el conjunto citizen su continuidad puede correr peligro si finalmente es declarado culpable en el proceso judicial.

Walker es además uno de los habituales en las convocatorias de la selección inglesa y firmó una buena actuación en el pasado Mundial de Qatar 2022. El defensa tiene a sus espaldas 73 internacionalidades con el equipo de los Tres Leones, pero ahora queda en una situación comprometida.

