Estrada Fernández es obligado a pagar 3.000 euros para presentar su querella contra Negreira

Xavier Estrada Fernández está cada vez más cerca de poder presentar su querella contra José María Enríquez Negreira y contra su hijo Javier Enríquez Romero. El colegiado español decidió querellarse contra ambos alegando que habían manchado el buen nombre del arbitraje y del Comité Técnico de Árbitros por su implicación en el 'Caso Negreira'.

Las informaciones desvelada sobre este caso denuncian pagos del FC Barcelona hacia el excolegiado durante su etapa como vicepresidente del CTA. Ante esta situación, Estrada Fernández decidió querellarse contra ambos. Sin embargo, para seguir adelante con su trámite, la jueza encargada del caso ha dictado que el actual asistente de VAR tenía que abonar una fianza para poder presentar su querella.

Este pago, que ha ascendido a los 3.000 euros, ha sido abonado este viernes por parte del colegiado catalán, quien señala a los líderes de la empresa DASNIL 95 SL por pregunta corrupción deportiva. La magistrada, en su auto enviado sobre el caso, impedía a Estrada Fernández presentarse como particular en la causa al no considerar que no estaba afectado directamente por los hechos denunciados.

[Estrada Fernández, bajo sospecha: creen que existe una mano negra detrás de su denuncia a Negreira]

Por esta razón, si Xavier Estrada Fernández decidía seguir hacia delante con su querella, tendría que hacerlo como acción popular. Y para ello, el proceso legal necesita del pago de esa fianza impuesta por la jueza para poder dar luz verde al inicio del mismo. Sin embargo, a pesar de la realización de este pago, Estrada Fernández todavía no tiene vía libre para llevar hacia delante su denuncia.

Ahora, la jueza tendrá que decidir si admite a trámite la querella o no. Para tomar esta decisión no existe un plazo establecido siempre y cuando se haga dentro de un periodo máximo de 15 días. Por lo tanto, la decisión de la magistrada no tardará en llegar. Una decisión que coincidirá además con los avances realizados por la Fiscalía, quien acaba de denunciar al FC Barcelona por los pagos a José María Enríquez Negreira.

El exárbitro Xavier Estrada Fernández durante un partido Europa Press

El texto emitido por la Fiscalía Provincial de Barcelona señala directamente al club como persona jurídica, a los expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell, y a varios exmiembros de la junta directiva del club azulgrana como eran Oscar Grau y Albert Soler. Y el motivo sería realizar pagos para la obtención de favores arbitrales bajo la influencia de Negreira en el CTA.

El regreso de Estrada

Entre los avances de Estrada Fernández y los de la Fiscalía hay una diferencia sustancial y es que el colegiado sí incluye en su querella a Javier Enríquez Romero, hijo de Negreira, como miembro de la empresa DASNIL 95 SL, de la cual su padre le convirtió en titular después de unos primeros años en los que él ejercía en esta función. La Fiscalía no ha incluido en su denuncia al hijo del colegiado.

Xavier Estrada Fernández avanza en el plano legal mientras también lo hace en el deportivo, ya que tras una semana en la que no ha actuado como árbitro de VAR, aunque sí como asistente, volverá esta función este viernes en el Cádiz - Getafe que se disputa a las 21:00 horas de la noche. Estrada, ya retirado, forma parte de la nómina de históricos árbitros del CTA que ejercen como expertos en las salas de videoarbitraje jornada a jornada.

