Polémica en Argentina: Gimnasia desmiente abusos sexuales en el "bautismo" a los juveniles

El fútbol argentino se ha visto sacudido para una serie de turbios problemas que se han desvelado. Concretamente afectan al Gimnasia y Esgrima La Plata, conjunto que milita en la Primera División del país sudamericano. Tras enfrentarse frente al Banfield, la polémica saltaba a la luz.

Todo comenzó en 2021 y está relacionado con los juveniles. En Argentina es muy común realizar unos bautismos a aquellos futbolistas que a punto están de dar el salto al profesionalismo. Una práctica habitual y que normalmente se reducía a cortarles el pelo a los chavales, sin embargo, en Gimnasia hubo una serie de excesos en dicha temporada.

En aquel momento, uno de los protagonistas de aquella escena fue Brahian Alemán, jugador paraguayo que milita en Banfield. Con motivo del enfrentamiento que tuvo lugar en la pasada jornada, saltó la noticia de que los abusos sexuales habían sido protagonistas durante el bautismo de los jugadores juveniles. Se le considera de los autores debido a que lideraba la banda 'Los Ninjas', que se encargaba de dichas actuaciones.

Tras todos los rumores surgidos, rápidamente el presidente del club, Mauricio Cowen, se apresuró a desmentirlos. Sin embargo, sí que dejó entrever que los futbolistas de la primera plantilla se habían propasado en sus actuaciones. "Sí ocurrieron golpes, tapar con sábanas a alguien, como hacían en la colimba, que no las avalamos. Son cosas que no deberían pasar y que no van a pasar mientras yo esté en el club", declaró. A dicho jugador cubierto con las sábanas le daban golpes.

Sin embargo, ante la creciente polémica, los jugadores del Gimnasia y Esgrima La Plata decidieron publicar un comunicado para desmentir rotundamente los abusos sexuales. Además, las críticas crecientes se habían hecho plausibles en las últimas horas. Incluso, Brahian Alemán, pese a no jugar en el club ya, también compartió dichas palabras que le relacionaban.

Comunicado de los jugadores

"Los jugadores del plantel masculino de Primera División del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informamos a socios, socias, hinchas y público en general que las afirmaciones que circulan respecto a un supuesto 'abuso sexual' durante la pretemporada 2021 son falsas. Como equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar, a través de este comunicado, nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación"

"Respetamos y acompañamos la actual política institucional que prohíbe cualquier tipo de 'bautismo', 'ritual' o 'rito de iniciación’ que implique el uso de la fuerza física, y manifestamos nuestro rechazo a toda forma de violencia en el deporte. Junto con el Cuerpo Técnico, la Comisión Directiva y todos los triperos y triperas seguiremos unidos, trabajando para hacer un Gimnasia cada vez más grande".

