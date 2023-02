La resignación de Dani Alves desde la cárcel: "Está realmente afectado, cree que va a seguir dentro"

Dani Alves está afrontando las horas más difíciles de su vida. El futbolista brasileño, que sabe ya que su final en el deporte de élite ha llegado, se encuentra en prisión provisional desde el pasado 20 de enero tras haber sido acusado de una agresión sexual producida supuestamente en la noche del 30 de diciembre de 2022.

La denunciante es una chica de 23 años con la que coincidió en la discoteca Sutton de Barcelona. A altas horas de la madrugada, el jugador y la joven terminaron en un baño de los reservados del local de ocio nocturno de la Ciudad Condal donde mantuvieron un encuentro sexual. Según ella, forzado por el brasileño, a quien acusa de haber abusado de ella, de haberla abofeteado y de haberla tratado con violencia, obligándola a realizarle una felación antes de pasar a mayores.

Sin embargo, Dani Alves, que ya ha cambiado la versión de los hechos hasta en cuatro ocasiones, ha terminado reconociendo que mantuvo un encuentro sexual con la chica en aquel baño de la discoteca, el cual incluyó el acto de la penetración. No obstante, mantiene en todo momento que fue consentido y que no hubo agresión a la joven.

Ahora, El Programa de Ana Rosa ha revelado cómo se encuentra el brasileño, quien avanza hacia su primer mes en la cárcel de Brians 2. El citado espacio televisivo ha podido hablar con uno de los presos del centro penitenciario que ha contado cómo se comporta el jugador y cómo se siente después de todo lo sucedido a su alrededor.

"Él cree que va a seguir dentro. Ahora cuando la chica ha dicho que tampoco quiere dinero ni nada, pues eso le afecta. Pero él cree que no debe estar ahí dentro y no se siente bien ahí". Alves se sigue sintiendo inocente y por eso considera que no debería estar en prisión provisional. Sin embargo, parece haber perdido la esperanza de salir de la cárcel antes de que se resuelva el caso.

Dani Alves, en uno de sus partidos como futbolista. Europa Press

También ha habido revelaciones en torno a su relación con el resto de presos e incluso con los operarios de la cárcel, ya que algunos se aprovechan de la situación de tener a una estrella del fútbol entre ellos y otros simplemente están alucinando con el caso: "Alves ayuda en lo que puede. Compra cosas de comer a la gente y todas esas cosas. Ayuda e invita. Intenta pasar desapercibido y es muy afable con la gente. No va de estrella. Hay funcionarios que le bailan el agua y hay otros que se alegran de tenerlo ahí".

Sobre lo sucedido en aquella señalada noche en la discoteca Sutton de Barcelona, este preso ha señalado que Dani habla poco del tema, pero que sigue transmitiendo la versión de que él no forzó a nadie y que todo fue de mutuo acuerdo, fruto de una noche de fiesta que le salió bastante cara ya que le fue infiel a su pareja: "Él no habla mucho, pero lo que dice es que él no ha abusado de nadie ni pegado a nadie. Y que, si la chica no hubiera querido, él no hubiese querido hacerlo. Que él no obligó a nadie".

Mientras tanto, el caso sigue avanzando. La defensa de Dani Alves ha pedido la libertad provisional para el jugador al considerar que no hay riesgo de fuga y que su capacidad económica se ha visto seriamente mermada por el escándalo. Sin embargo, la Fiscalía y la defensa de la joven mantienen su deseo de que el brasileño no pise la calle. La Audiencia de Barcelona se tomará unos días para tomar una decisión que puede ser clave y es que hasta la semana que viene no se conocerá este primer veredicto.

La polémica de las lesiones

A pesar de que las cosas siguen muy complicadas para el jugador que mayor número de títulos ha ganado en la historia del fútbol, su defensa se guarda un as en la manga, la ausencia de lesiones vaginales de la denunciante. Tal y como informa La Vanguardia, el abogado del futbolista, Cristóbal Martell mantiene la chica se encuentra perfectamente y que no se han registrado lesiones vaginales en los exámenes médicos a los que se ha sometido.

Esto indicaría según la defensa del futbolista que no podría haber sido víctima de una violación, descartando la posibilidad de que se hubiera producido un coito en seco. La joven tampoco presentaba marcas propias de haber sido reducida por la fuerza. La denunciante, de 23 años, acudió al Hospital Clínic de Barcelona la madrugada en la que supuestamente se habrían producido los hechos después de prestar declaración ante los Mossos d'Esquadra. De momento, las versiones de las dos partes siguen difiriendo mientras Alves espera su destino cada vez más desesperanzado.

