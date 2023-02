La presunta víctima de Dani Alves, en tratamiento médico y aterrada: "Toma ansiolíticos para dormir"

Dani Alves sigue siendo protagonista de la actualidad futbolística, aunque no precisamente por cuestiones deportivas. El jugador brasileño fue acusado a principios de enero de haber agredido sexualmente a una joven de 23 años en los baños de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona.

Los supuestos hechos habrían ocurrido el pasado 30 de diciembre en una fiesta a la que el jugador había acudido con unos amigos y que terminó de la peor manera posible. La supuesta víctima denunció al jugador brasileño y este se encuentra ahora en la prisión de Brians 2 de Barcelona tras haber sido detenido por los Mossos d'Esquadra.

Quien ha roto su silencio recientemente ha sido la defensa de la supuesta víctima. La abogada Ester García López ha concedido una entrevista en la que ha hablado abiertamente sobre cómo se encuentra su clienta, la cual está pasando por un apuro realmente grande ya que tenía varios temores que la han atormentado durante muchos días.

La letrada ha confesado que la intranquilidad que ha condicionado a su clienta ha estado provocada en primer lugar por la necesidad que sentía de que supuesto agresor, el futbolista brasileño Dani Alves, terminara entre rejas después de lo que había sucedido aquella noche: "La víctima está aterrada de miedo, no se creía que Dani Alves terminaría en prisión y cuando esto sucedió me dijo 'me han creído'".

Ester García López ha hablado con el diario Mundo Deportivo donde ha confesado esta batalla interna que ha estado teniendo durante las últimas semanas su defendida. También ha contado cuál es ahora su otro gran temor y es que su nombre y su rostro vean la luz: "Tiene pánico a que la identifiquen".

La joven de 23 años no quiere que los medios de comunicación revelen nada relacionado con su figura y por eso ha sido ahora su abogada quien ha dado la cara para arrojar algo de luz a la situación que está padeciendo, la cual estaría siendo dramática. La víctima reconoce sentirse reconfortada por el hecho de que se haya rechazado la libertad provisional para el jugador brasileño, el cual se encuentra ahora mismo sin equipo después de que Pumas haya decidido rescindir su contrato.

En tratamiento médico

Por último, la letrada García López ha hablado del estado psicológico y físico en el que se encuentra su defendida, quien ha tenido que recibir asistencia médica en varios momentos. El primero fue aquella misma noche en la discoteca Sutton de Barcelona, ya que antes de abandonar el local no podía ni contar lo que había sucedido a los responsables de seguridad del recinto al sufrir un ataque de ansiedad.

Ahora, está recibiendo tratamiento para superar todo este complicado trance: "Está recibiendo apoyo psicológico a través de una entidad pública especializada en el tratamiento de víctimas de violencia". Por si fuera poco, también ha recibido ayuda para intentar no contraer ninguna enfermedad de transmisión sexual ya que en el encuentro entre ambos, en el que está duda si hubo o no consentimiento, Alves no utilizó protección: "El hospital le recetó todo un tratamiento encaminado a evitar cualquier tipo de enfermedad infecciosa, porque el futbolista no usó preservativo".

Los últimos días, la supuesta víctima ha permanecido también tomando fármacos para intentar sobrellevar todo lo que se está generando a su alrededor y ahora mismo se encuentra siguiendo "un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir" tal y como ha confesado su abogada Ester García.

