El 'caso Robinho', clave para que Dani Alves siga en prisión y no reciba la libertad provisional

Dani Alves sigue en la prisión de Brians 2 mientras los días pasan y no hay resolución sobre su petición de libertad provisional. El futbolista brasileño realizó una petición para poder salir de la cárcel, pero todavía no hay veredicto sobre el caso. Mientras tanto, las pruebas siguen señalándole como presunto culpable de agresión sexual.

A través del medio brasileño UOL, se ha dado a conocer uno de los principales motivos por los cuales Dani Alves no ha recibido el OK a su petición. Y todo viene precedido de un compatriota suyo, Robinho. El exdelantero ha desempeñado un papel fundamental en su contra, ya que no querían que se repitiese la situación vivida con el ex del Real Madrid.

Según ha desvelado el citado medio, el compatriota de Dani Alves tiene una sentencia en firme por unos hechos similares sucedidos en Italia. Sin embargo, Robinho no ha cumplido pena alguna de cárcel al encontrarse en Brasil. Los problemas con la extradición, ya que el país carioca no cuenta con convenio con los transalpinos, ha provocado que no haya entrado en prisión.

[Italia pide la extradición de Robinho para cumplir una pena de 9 años de cárcel por violación]

El exfutbolista fue acusado por una violación grupal sucedida en Italia en 2013. Sin embargo, en el momento en el que se publicó la sentencia en firme, se encontraba en Brasil, por lo que fue prácticamente imposible que pudiese llevarse a cabo la detención del ex del Real Madrid, Manchester City o Milan.

Una maniobra que ha utilizado la defensa de la supuesta víctima y la Fiscalía para que Dani Alves se mantenga en prisión. Unos hechos que han penalizado al lateral derecho, que ha visto cómo se puede echar para atrás su petición de libertad provisional. Sin embargo, ese pensamiento estaba presente en la jueza del caso, ya que obligó al jugador a la prisión preventiva para evitar un nuevo contratiempo.

Dani Alves, en uno de sus partidos como futbolista. Europa Press

Para paliar y tratar de cambiar esa decisión, la defensa de Dani Alves, a través de su abogado Cristóbal Martell, propuso diferentes medidas. Puso sobre la mesa la retirada del pasaporte, una pulsera telemática e incluso una orden de alejamiento con la víctima como opciones para poder salir de prisión, algo que tenía que autorizar la Audiencia de Barcelona.

En dos semanas, la jueza del caso tendrá que tomar una decisión sobre dónde pasa Dani Alves el tiempo que transcurra hasta que se celebre el caso. En ella, está la decisión de que pueda salir de la cárcel o continuar en Brians 2.

Señalado por las pruebas

Además, las pruebas siguen señalando a Dani Alves. Tras reconocer en su cuarta versión que había mantenido relaciones sexuales con la joven, aseguró que ella le había practicado una felación consentida. Sin embargo, esa coartada se ha caído ya que se han encontrado restos de semen en el interior de la vagina.

Además, no es el único lugar donde se ha encontrado, ya que también ha aparecido en la ropa o el suelo gracias a los resultados del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

