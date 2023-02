Jasikevicius, contra las cuerdas: el fracaso en la Copa del Rey agota su crédito en el Barcelona

El Barça ha sido la víctima de la primera gran sorpresa de la Copa del Rey. Los de Sarunas Jasikevicius cayeron derrotados frente a Unicaja en el segundo duelo de los cuartos de final en una prórroga dramática que ha roto las ilusiones de una afición que cada vez cree menos en su equipo y en este proyecto.

La sección de baloncesto de la entidad culé ha realizado un desembolso económico enorme en las últimas temporadas, pero el proyecto fracaso con estrépito año tras año. Pero este curso, el rumbo está siendo más preocupante que nunca. A pesar de que los resultados han conseguido acompañar, las sensaciones han evidenciado el pobre nivel de un equipo que en los momentos de la verdad está fracasando.

Sucedió en la disputa del primer título de la temporada, la Supercopa Endesa. Allí cayeron contra un Real Madrid que venía casi sin rodaje. Ahora, la Copa del Rey ha sido el segundo desastre del año. Se contemplaba dentro de lo posible una derrota en semifinales en un duelo fratricida contra los blancos.

Sin embargo, la sorprendente derrota ante Unicaja dejó la 87ª edición de la Copa del Rey sin el esperado Clásico. La situación del equipo preocupa y mucho a la directiva culé y en especial al responsable de la sección, Juan Carlos Navarro. La leyenda azulgrana busca soluciones de manera desesperada y una de ellas apunta hacia el banquillo. Jasikevicius es el gran señalado.

El entrenador lituano no está consiguiendo sacar la mejor versión de la plantilla más cara de Europa. Este verano han llegado refuerzos de altos vuelos como Vesely, Satoransky o Kalinic, pero el Barça no carbura. Ni siquiera teniendo a dos de las máximas estrellas del baloncesto continental como son Cory Higgins o Nikola Mirotic. Ahora mismo, cunde el pánico en el Palau.

Sarunas Jasikevicius durante el partido de Copa del Rey contra Unicaja EFE

Las clasificaciones sostenían a un equipo que no convencía. El Barça es colíder en Liga Endesa y se sitúa por detrás de Madrid y Olympiacos en Euroliga. Sin embargo, la caída ante Unicaja no sorprende en gran medida porque el feeling que transmitía el juego del equipo no era ni mucho menos alentador. Una triste realidad que han terminado constatando con un fracaso que ha hecho tambalear los cimientos de la sección.

Problemas para Saras Jasikevicius

Jasikevicius termina contrato en el mes de junio y ni siquiera ganar la Liga Endesa podría salvarle. El Barça ya está sondeando el mercado en busca de algún entrenador que pueda revitalizar el proyecto. Y el nombre que más suena es el de Xavi Pascual, quien dirigió al propio Navarro en el Barça y con quien tiene una gran relación. No obstante, sacarle del Zenit costaría mucho dinero.

En la entidad culé se están planteando hacer un recorte salarial en el equipo. En los últimos años se han llevado a cabo fichajes de altos vuelos y se han pagado fichas realmente altas. Entre ellas la del propio 'Saras', un entrenador llamado a dominar en Europa que no ha sabido construir a un Barça campeón. Pascual podría venir a encarnar ese perfil de segundo escalón con el que resurgir, construyendo una plantilla más obrera que galáctica.

De momento, salvo catástrofe en Euroliga, no se esperan decisiones desesperadas y el Barça dejará terminar la temporada a Jasikevicius. Lo que mal empieza podría terminar bien y el lituano, si consigue cumplir el reto de levantar el título continental, estaría a tiempo de revertir su situación. Sin embargo, hace unas semanas dejaba claro que el feeling ahora mismo con el club no es el idóneo.

"No hemos hablado todavía. He tenido en mi carrera muchas situaciones que terminaba contrato. Intentaré hacer mi trabajo de la mejor manera posible. No depende todo de mí. Es un tema absurdo para hablar del que sólo puede salir un titular malo. Hay que centrarse en la temporada, en el próximo entrenamiento y en el siguiente partido, como estamos haciendo. Pasará lo que tenga que pasar. No me preocupa esta situación para nada". Esto decía en declaraciones al programa Què t'hi Jugues de SER Cataluña.

Corren tiempos difíciles para 'Saras' en Barcelona y el doloroso golpe recibido en la Copa ha hecho tambalearse los cimientos de un proyecto que ha sido mucho más caro que exitoso. A pesar de que ha levantado tres títulos de azulgrana, una Liga Endesa y dos Copas del Rey, el no haber brillado en Euroliga sigue suponiendo un borrón grande en el historial.

Además, su exigente personalidad ha llevado muchas veces al límite a algunos jugadores del equipo provocando fricciones en el vestuario. Tras caer ante Unicaja, se culpó a sí mismo del desastre: "Concentración durante 40 minutos. No lo consigo. La responsabilidad es mía. No he conseguido que los nuestros supieran que esto era una final". Quien también podría estar acercándose a su final ahora es el propio Jasikevicius.

