Gaby Deck rescata al Real Madrid ante Valencia Basket y le mete en las semifinales de la Copa

La magia de la Copa del Rey de baloncesto hizo acto de presencia en Badalona. El Real Madrid consiguió meterse en las semifinales tras vencer a Valencia Basket en un partido agónico fruto de la desconexión merengue sufrida tanto en el tercer como en el último cuarto. Los blancos, que fueron ganando por hasta 16 puntos, llegaron a ponerse abajo en el marcador en el momento de la verdad, pero ahí apareció Deck para rescatar los suyos. [Real Madrid 86-85 Valencia Basket: Narración y estadísticas].

El argentino no solo fue el mejor jugador de los blancos, sino que apareció en el momento decisivo. Anotó cinco puntos en los últimos segundos que sofocaron la reacción de los de Alex Mumbrú y que valieron un billete para las semifinales. Un triple y una entrada a canasta posterior que arruinaron la buena aportación de los Harper, Evans y compañía. Deck cerró su concurso con 19 puntos, 9 rebotes y 26 de valoración.

Valencia Basket dispuso de una última posesión para haber mandado el partido a la prórroga o incluso para haberse llevado el triunfo. Tras un mal ataque del conjunto blanco en el que ni Hanga ni Tavares consiguieron sacar nada positivo, los de Mumbrú se jugaron todo a una carta, una penetración de Chris Jones que fracasó ante la buena defensa del cuadro merengue. Le salió bien la jugada a Chus Mateo, no hizo falta, y el 86-85 no se movió del electrónico. Sufrieron los blancos, pero el primer objetivo está cumplido.

Nigel Williams-Goss intenta un triple en la Copa del Rey Real Madrid

La pizarra de Chus

Empezó el Real Madrid con sorpresa en el quinteto inicial ya que Chus Mateo prescindió de la figura de Mario Hezonja, el jugador que llegaba en mejor forma a esta Copa del Rey. Al equipo blanco le interesaba llevar la contienda al aspecto físico y lo consiguió gracias al protagonismo de Yabusele. Con más intención que acierto, el francés monopolizó los primeros ataques avasallando a la defensa taronja, a la cual sometió bajo su yugo en el rebote ofensivo. Así, los blancos sacaron las primeras rentas (min.3, 6-2).

El francés dominaba en ataque, pero sufría en defensa para frenar la influencia de Bojan Dubljevic. A pesar de todo, los dos equipos comenzaron erráticos en ataque, rozando el 25% en tiros de campo y con un 0 de 3 en triples para el Real Madrid y con un 0 de 5 para Valencia Basket. La clave del primer cuarto estuvo en una gran decisión de Chus Mateo. Encomendó los ataques a las figuras de Musa y Deck y los blancos pudieron correr. El equipo se estiró, Tavares se hizo grande en la pintura y facilitó que sus compañeros pudieran correr al contraataque. Robo o rebote y a volar. Así, el conjunto merengue consiguió dar el primer golpe al final del primer acto, 21-13.

No fue hasta el segundo cuarto cuando Chus Mateo empezó a mover su quinteto. Dio entrada a hombres como Llull, Poirier, Causeur o Cornelie. Sin embargo, quienes cambiaron el partido fueron Hanga en la dirección de juego y Mario Hezonja en la anotación. El balcánico no estuvo acertado en el tiro exterior, pero sí en el uno contra uno y en los tiros sobre reverso. Antes no le salía nada y ahora le entraba casi todo.

La buena salida del primer cuarto y el principio del segundo permitieron abrir un parcial a los blancos de 19-6 que trajo los mejores minutos de los de Chus Mateo en el partido. Con Llull y Causeur a los mandos, además de Hanga, el Madrid cambió totalmente su cara. Cuajó un mejor baloncesto, mejoró su circulación exterior y consiguió leer mejor las salidas de los bloqueos para sus tiradores. Sin embargo, el aro seguía negándole la suerte a los merengues en el lanzamiento exterior. Todo tenía que llegar desde dentro.

La peor noticia para el Real Madrid llegó en el ecuador del cuarto. En la pelea por un rebote, Klemen Prepelic cayó sobre la pierna izquierda de Sergio Llull. El de Mahón se dobló su rodilla y rápidamente se retorció en la pista entre ostensibles gestos de dolor. Una situación que le hizo recordar su gravísima lesión sufrida en Tenerife y que le tuvo casi un año fuera de las pistas. Tan grande fue el susto que no se volvió a vestir de corto.

Este lance provocó un cierto periodo de desconexión blanca. Mumbrú encontró en Jasiel Rivero su mejor arma para romper la defensa merengue, ya que el hispano-cubano destrozó a Petr Cornelie. Solo Poirier consiguió frenarle, pero para entonces ya era tarde porque Valencia Basket había conseguido reducir la desventaja en el marcador. El ala-pívot, acompañado por un acertado Harper, dio alas a un Valencia que volvió a sufrir la ira de Hezonja antes del descanso. Pero un triple de Evans y otro de Prepelic, este desde el centro del campo y sobre la bocina, mantuvieron el partido abierto. (min.20, 41-34).

El Madrid sufre y resiste

Los dos triples conseguidos tuvieron un efecto revitalizante para un Valencia Basket que había estado a punto de tocar fondo. La reacción taronja aguantó los minutos de descanso y continuó en un tercer cuarto que empezó errático y con un juego muy tosco para ambos. Valencia Basket, con la buena gestión de Chris Jones en el puesto de base, consiguió crecer en su nivel ofensivo poco a poco encontrando en buenas posiciones a jugadores como Dubljevic o Víctor Claver. El Madrid, por su parte, solo sumaba desde la línea de personal.

Mucho viajaron los blancos, pero con algo más de acierto, probablemente podrían haber tenido el partido mucho más bajo control en el apretado final. El Real Madrid jugaba en el alambre y un triple de Pradilla primero y después una buena acción de Jones sobre Tavares llevaban el miedo hasta el banquillo de Chus Mateo. La ventaja se había esfumado y el partido iba a llegar en un puño a los últimos diez minutos.

Yabusele intenta una entrada a canasta contra Víctor Claver en la Copa del Rey Real Madrid

El Real Madrid sacó algo de casta y volvió al plan inicial. Balones a Musa y Deck para llevar el partido a un plano más físico, sobre todo en las penetraciones. No fue un buen partido para el bosnio, pero sí para el argentino. Sin embargo, duró poco la reacción. Apareció de nuevo Harper con acierto desde el triple y Valencia Basket cerró el tercer acto con un parcial de 3-11 que dejaba todo en el aire.

El conjunto blanco abrió el último cuarto en plena desconexión. La velocidad y capacidad atlética de Kyle Alexander podían con Tavares en la zona y los de Mumbrú fueron poco a poco erosionando la ventaja blanca hasta empatar el partido por obra de Chris Jones. Había un choque nuevo en el que Valencia tenía mejores sensaciones. Sin embargo, la experiencia y la calidad son un grado en este tipo de duelos.

El Real Madrid consiguió olvidarse del 3 de 23 en triples que registraban hasta el momento y aprendieron a buscar mejores situaciones en la pintura. Todo pasaba por las manos de Gaby Deck ante la ausencia de Hezonja. Tras un triple frontal de Dubljevic que ponía a los blancos contra las cuerdas, apareció la figura del argentino. Un triple casi desde la esquina y una floritura muy efectiva bajo el aro abrieron un hueco de cuatro puntos dentro del último minuto medio que terminó siendo clave.

Valencia Basket dispuso de un balón a su favor con 25 segundos en el reloj y con 86-85 en el marcador. El Real Madrid, que había tenido bola, desperdició su último ataque con una mala gestión de Hanga y Tavares. Tampoco acertó Chris Jones después, que se comió la última posesión al intentar ir contra la pareja de jugadores merengues permitiendo a los de Chus Mateo avanzar en esta Copa.

Real Madrid 86-85 Valencia Basket

Real Madrid: Williams-Goss (4), Musa (9), Yabusele (10), Deck (19) y Tavares (11) -cinco inicial- Llull (3), Hanga (9), Cornelie (3), Hezonga (16), Poirier (-), Sergio Rodríguez (2) y Caseur (-).



Valencia Basket: Radebaugh (4), Jones (20), Puerto (-) Claver (4) y Dubljevic (9) -cinco inicial- López Arostegui (3), Rivero (8), Alexander (8), Harper (16), Prepelic (5), Evans (3) y Pradilla (5).

Parciales: 21-13 | 20-21 | 22-24 | 23-27



Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Óscar Perea, Joaquín García y Benjamín Jiménez. Sin eliminados.



Incidencias: Primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey ACB disputado en el Palau Municipal d'Esports de Badalona ante 9.218 espectadores.

