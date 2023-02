Betis - Barcelona, La Liga en vivo | Última hora, resultado y estadísticas

Otra vez el Barça: "Lo veo como el equipo líder, es el que más se ha reforzado y por eso está ahí. Aunque no goleen, no quiere decir que no estén bien. Les ha hecho seis goles, ganaron la Supercopa... Imposible un rival más complicado".

Aliciente: "Siempre queda algo de sentimiento de revancha, pero más que eso debe estar la motivación mental de volver a ganar y colocarnos de nuevo en los puestos de Champions. Ojalá podamos mejorar los números de la pasada campaña. Queremos sumar tres puntos, pero siempre es complicado y más ante el Barcelona".

Claves del partido: "Las estadísticas dicen que son equipos que reciben pocos goles, pero lo que debemos hacer es intentar concretar las ocasiones que tengamos. Los rendimientos individuales son los que marcan los partidos. ¿Media de goles en contra? No ha cambiado el sistema ni el funcionamiento respecto a la campaña pasada. Pero si un equipo quiere jugar en Europa, debe promediar un gol por partido. Hay pautas que uno debe cumplir, en ese sentido creo que hemos mejorado mucho en defensa. Ahora quizás el déficit es la eficacia, no el juego. Va por etapas".