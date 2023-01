Iglesias Villanueva, a la 'nevera' tras el escándalo del VAR en el Cádiz - Elche

Hay consecuencias para los árbitros tras lo ocurrido este lunes en el Cádiz-Elche. Nacho Iglesias Villanueva, encargado del VAR en el partido del Nuevo Mirandilla, se quedará sin arbitrar en los octavos de Copa del Rey como castigo. Su asistente, Isidro Díaz de Mera, también ha recibido el mismo castigo.

El Comite Técnico de Árbitros, que emitió un comunicado, ha tomado cartas en el asunto ante el esperpento del partido que cerró la jornada 17 de La Liga. Iglesias Villanueva protagonizó uno de los grandes escándalos arbitrales en España desde la introducción del VAR en el campeonato liguero.

Fue en el gol del Elche que puso en el minuto 81 el empate a uno frente al Cádiz. El marcador no se volvió a mover y el conjunto local se quedó sin dos puntos. Del Cerro Grande, árbitro de campo, no vio un fuera de juego del Ezequiel Ponce en el inicio de la jugada de su gol. El VAR no avisó de la infracción en la acción.

[El CTA propone a LaLiga implantar el fuera de juego semiautomático como hizo la RFEF en la Supercopa]

El CTA ha anunciado este martes que Iglesias Villanueva no está en la sala VOR en el partido que enfrentará en Copa del Rey al Levante y al Atlético de Madrid. Si bien no se ha hecho mención a la razón del cambio, aunque se da por hecho, su lugar será ocupado por José Luis González González.

Díaz de Mera, que debía ser el árbitro principal del Villarreal-Real Madrid, se queda también en la 'nevera'. El CTA mueve a Gil Manzano del VAR en el Athletic-Espanyol para arbitrar en La Cerámica, mientras su hueco será ocupado por Santiago Jaime Latre.

